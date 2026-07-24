Sicilia Oulet Village, Clara chiude il Summer Music Village

Sarà Clara a chiudere il Summer Music Village. Domenica 26 luglio la voce pop della scena musicale italiana che gira in tutte le radio di questa stagione estiva chiuderà la rassegna musicale estiva organizzata da Sicilia Outlet Village in partnership con Nokep TV. L’ingresso è gratuito, previa registrazione su Eventbrite e fino ad esaurimento della capienza massima consentita.

Sicilia Outlet Village ha fatto dell’intrattenimento un tratto distintivo. Due weekend consecutivi hanno già fatto ballare grandi successi trasformando la Piazza Eventi in una grande arena all’aperto. Il ritmo dei concerti ha valorizzato il Village come luogo di aggregazione, ha incluso in una unica e prestigiosa location le performance dal vivo di artisti molto seguiti dai giovani: Samurai Jay, Fedez e adesso Clara tra rap, pop e sonorità urban. Migliaia di fan e visitatori hanno già apprezzato l’esperienza creata nel più grande outlet del Sud Italia, dove lo shopping conta ben 170 negozi dei brand nazionali e internazionali aperti al pubblico in tutte le date dei concerti.

Domenica 26 luglio la musica sarà protagonista già alle 19 con Radio Time90 Dance Show, il format d’apertura del Summer Music Village che per tutti gli eventi ha coinvolto il pubblico con le grandi hit degli anni ’90. Poi arriverà Clara, la voce dell’ultima notte del Summer Music Village, già diventata protagonista con “Mare Fuori” e amata dal pubblico con le sue due partecipazioni a Sanremo.

L’accesso all’area concerto sarà consentito a partire dalle ore 16.00. I punti ristoro saranno eccezionalmente aperti fino alla fine dell’evento.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.siciliaoutletvillage.com.