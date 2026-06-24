Formazione on the job all’Hotel Casena dei Colli per sei studenti turchi

Si è conclusa con successo a Palermo l’esperienza di mobilità internazionale del progetto Erasmus+ KA121-VET, che ha visto protagonisti sei studenti della Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri VET School di Gaziantep in Turchia.

Dal 12 al 24 giugno, i giovani studenti turchi hanno potuto confrontarsi direttamente con l’eccellenza del sistema turistico italiano, partecipando a un intenso percorso di formazione “on the job” presso l’Hotel Casena dei Colli – Sure Hotel Collection by Best Western, impresa associata alla CSTM ACADEMY – Associazione Datoriale di categoria del Turismo del Terziario e dei Servizi.

​Il programma formativo, coordinato dal partner CSTM ACADEMY, ha coperto le aree chiave del Food Technology applicato al settore alberghiero, tra cui: sicurezza alimentare (HACCP), gestione della catena del freddo, valorizzazione dei prodotti ittici mediterranei, tecnologia degli impasti, gestione degli allergeni, pasticceria italiana e pratiche di green kitchen.

​”Siamo entusiasti di aver accolto questi giovani talenti e di aver contribuito alla loro crescita professionale – ha dichiarato Giuseppe Riticella, presidente della CSTM ACADEMY – . La nostra Accademia guarda con sempre maggiore attenzione ai confini europei, consapevole che il turismo sia un linguaggio universale capace di unire culture e creare nuove opportunità”.

​L’evento di chiusura ha visto anche il riconoscimento del percorso di job shadowing svolto dalla docente accompagnatrice, Prof.ssa Deniz Hatabay Cinar, un’attività preziosa per lo scambio di buone pratiche didattiche tra esperti del settore.

​Il successo dell’iniziativa è frutto di una solida sinergia territoriale che ha visto la collaborazione tra partner strategici di alto livello: META HOTELS SRL (capofila del progetto), ONDALUNGA TRAVEL, CSTM ACADEMY e l’Hotel Casena dei Colli – Sure Hotel Collection by Best Western.