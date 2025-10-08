Limehome sbarca in Sicilia: accordo per 52 appartamenti

Limehome, principale operatore europeo di appartamenti di design gestiti completamente in digitale, fa il suo ingresso in Sicilia con un accordo per la gestione di un edificio di nove piani a Palermo, nel quartiere Politeama – Libertà, una delle zone più eleganti della città.

L’operazione si configura come una conversione di ex uffici da cui verranno ricavati 52 nuovi appartamenti, portando a oltre 500 il numero totale di unità contrattualizzate dalla società in Italia. Il progetto di riqualificazione ha come obiettivo la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche originali, integrando tecnologie digitali e impiantistiche all’avanguardia a elementi che da sempre caratterizzano le linee guida di Limehome.

La struttura sarà pronta ad accogliere i primi ospiti entro l’estate 2027 e tra i servizi offerti ci sarà anche un parcheggio interno per facilitare il soggiorno di chi si muove in automobile.

“Questo primo accordo in Sicilia – sottolinea Alessandro Giuffrè, Country Manager Italia & Director Expansion di Limehome – rappresenta un passo significativo della nostra strategia di espansione, che prevede ulteriori sviluppi nella regione tra la fine di quest’anno e il prossimo. Grazie al nostro intervento di recupero, questo stabile da tempo in disuso contribuirà ad arricchire l’offerta di accoglienza turistica professionale a Palermo. Siamo inoltre molto soddisfatti della zona in cui si trova, il quartiere Politeama – Libertà, senza dubbio uno dei più eleganti e centrali della città”.

Limehome è attualmente presente in Italia con 6 strutture nelle città di Milano, Roma, Verona, e Lecce. Altri 20 progetti sono in cantiere, con diverse aperture previste nel 2026, 2027 e 2028.