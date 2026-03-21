Una giornata tra promozione e B2B a Milo

La Pro Loco di Milo organizza, lunedì 23 marzo, ‘Milo Experience Day’, una giornata interamente dedicata alla valorizzazione dell’offerta territoriale, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra operatori turistici, aziende locali e professionisti del settore provenienti da tutta la Sicilia orientale.

L’iniziativa prenderà il via alle 8.30 in piazza Belvedere a Milo con l’accoglienza degli ospiti e la registrazione dei partecipanti. A partire dalle 9.30 saranno in programma escursioni e attività outdoor per far conoscere da vicino il territorio e le sue peculiarità naturalistiche. Dalle 120 spazio alle degustazioni e alle visite in vigna, mentre alle 13 si terrà un light lunch con prodotti tipici locali. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, la giornata si concluderà con un momento di incontro B2B tra operatori turistici e aziende presso il Centro Servizi di Milo, occasione concreta di confronto e di avvio di nuove collaborazioni.

All’evento parteciperanno tour operator, albergatori, guide, professionisti del turismo e rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali del territorio, che avranno l’opportunità di visitare Milo, le sue aziende e le sue attrattive, dall’enogastronomia allo sport outdoor, fino alle esperienze legate alla cultura e all’intrattenimento.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere Milo come destinazione turistica completa in ogni periodo dell’anno, valorizzando un patrimonio fatto di paesaggi, tradizioni, produzioni locali ed esperienze autentiche.

“Con Milo Experience Day vogliamo creare un momento di incontro concreto tra chi opera nel turismo e le realtà del nostro territorio – spiega il presidente della Pro Loco di Milo, Alfredo Cavallaro – L’idea è quella di far conoscere Milo in tutte le sue potenzialità, mettendo in rete aziende, operatori e professionisti per costruire insieme nuove opportunità di sviluppo. Milo non è soltanto ViniMilo, ma un luogo ricco di esperienze, natura, cultura ed eccellenze che meritano di essere promosse in modo strutturato”.

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