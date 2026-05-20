Il gruppo Russo Morosoli pronto a rilanciare anche Gole Alcantara

Dopo l’acquisizione dei Crateri Silvestri dell’Etna, nel 1997, arriva un nuovo investimento del gruppo Russo Morosoli nel settore turistico ambientale con l’acquisto, da privati, del parco botanico e geologico delle Gole Alcantara.

L’acquisizione dell’imprenditore Francesco Russo Morosoli “ha l’obiettivo di rigenerare il valore di una risorsa turistica di impareggiabile bellezza” ed è una “nuova grande sfida del gruppo” che “segna l’avvio di un avvincente percorso del turismo in Sicilia”.

Gole Alcantara è un grande parco di divertimento posto al centro della Valle dell’Alcantara, a pochi passi da Taormina. Un sito naturalistico caratterizzato da gole di basalto a forma di prisma. Ci sono quattro ascensori per raggiungere il fiume, servizi sportivi integrati, musei, rappresentazioni teatrali, itinerari tematici. Si può risalire a piedi il corso del fiume, in modalità di trekking fluviale. Si può fare body rafting o canyoning, discipline guidate che consentono di visitare le rapide e le cascate in sicurezza.