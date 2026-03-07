Le Madonie a Berlino puntano sull’internazionalizzazione

Le Madonie e il brand territoriale legato alla storica Targa Florio si presentano sulla scena internazionale del turismo. La Dmo Madonie-Targa Florio ha partecipato all’Itb di Berlino, nell’ambito della conferenza stampa organizzata dall’assessorato regionale al Turismo insieme alle altre Dmo dell’isola, ospitata nel padiglione Enit.

La presenza delle Madonie in questo contesto strategico conferma l’importanza del turismo come leva di sviluppo economico e sociale per il territorio, capace di valorizzare paesaggio, cultura, tradizioni e grandi eventi storici come la Targa Florio, una delle competizioni automobilistiche più prestigiose e antiche al mondo, simbolo identitario delle Madonie e potente attrattore turistico internazionale.

Alla conferenza ha preso parte Giovanni Nicolosi, componente del cda del Consorzio turistico Cefalù-Madonie, che ha rappresentato il territorio e illustrato le opportunità offerte dal comprensorio madonita, sempre più protagonista nelle strategie di promozione internazionale.

“Il mercato tedesco rappresenta per la Sicilia e per il nostro territorio un riferimento fondamentale – ha dichiarato Giovanni Nicolosi – Si tratta di un mercato maturo ed evoluto che negli ultimi anni ha dimostrato una grande attenzione verso la nostra destinazione. Dallo scorso anno quello tedesco è diventato il primo mercato internazionale per la Sicilia e registriamo un cambiamento significativo anche nei flussi: non più soltanto turismo estivo, ma presenze importanti anche nei mesi di aprile, maggio e nel periodo autunnale, tra settembre e ottobre”.

Secondo Nicolosi, Cefalù rappresenta da sempre la porta d’accesso naturale alle Madonie, ma oggi il territorio montano sta beneficiando in maniera crescente delle nuove tendenze del turismo internazionale. “Questo cambiamento – ha aggiunto – si riflette anche nelle Madonie, dove cresce l’interesse per il turismo naturalistico ed esperienziale. L’attenzione verso i borghi, i parchi naturali, l’enogastronomia e le esperienze autentiche è in costante aumento, anche grazie a un’offerta sempre più diversificata e orientata alla destagionalizzazione. All’Itb abbiamo riscontrato un forte interesse da parte dei giornalisti tedeschi presenti, segno che il nostro territorio sta guadagnando visibilità e credibilità a livello internazionale”.

Sulla partecipazione alla fiera di Berlino è intervenuta anche Smeralda Tornese, direttore del Consorzio turistico Cefalù-Madonie: “Essere presenti all’Itb significa collocare Cefalù e le Madonie all’interno delle grandi strategie di promozione internazionale del turismo. Il nostro territorio possiede un patrimonio straordinario fatto di natura, cultura, borghi, tradizioni e grandi eventi come la Targa Florio. La sfida oggi è valorizzare queste eccellenze in una logica integrata e sostenibile, rafforzando la collaborazione tra operatori, istituzioni e Dmo per intercettare nuovi flussi turistici durante tutto l’anno”.