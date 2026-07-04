Per gli americani in Sicilia oggi il vero lusso è vivere le tradizioni locali

Il nuovo lusso? Mettere le mani nell’argilla di una piccola bottega in un borgo siciliano. Non è uno slogan turistico, ma una delle nuove tendenze del mercato internazionale. E a confermarlo è il pubblico americano che, a New York, ha fatto registrare il tutto esaurito ai laboratori esperienziali delle Strade della Ceramica Siciliana. Un successo che va oltre il dato organizzativo e racconta un cambiamento più profondo: oggi il viaggiatore cerca autenticità, vuole conoscere le persone, imparare antichi mestieri e sentirsi parte delle comunità che visita. Così attività produttive storiche, come quelle delle centinaia di botteghe di ceramica artistica siciliana, si aprono a un nuovo mercato, quello del turismo esperienziale.

È proprio su questa nuova idea di viaggio che ha puntato “Sicily Lands in Hands”, il progetto promosso da Migi Press, nato dalla collaborazione tra i comuni di Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca e cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia che piace 2026”, che ha portato negli Stati Uniti le eccellenze artigianali delle sei città siciliane della ceramica, trasformando per tre giorni Brooklyn e Manhattan in una finestra aperta sulla Sicilia più autentica.

Il sold out registrato sia al Choplet Ceramic Studio Shop & Gallery di Brooklyn sia da Eataly Flatiron non rappresenta soltanto il successo di un evento, ma conferma l’interesse crescente del mercato nordamericano verso un turismo che mette al centro identità, artigianato, piccoli borghi e tradizioni locali, aprendo nuove prospettive di mercato internazionale per il settore delle ceramiche siciliane.

“La Sicilia per il mercato nordamericano è una destinazione ormai molto solida – spiega Caterina Orlando, Country Manager Enit Stati Uniti e Messico – La sfida oggi è offrire nuovi itinerari e nuove esperienze. Il nuovo lusso non è rappresentato dagli alberghi più esclusivi, ma dalla possibilità di vivere realmente le tradizioni locali, diventando protagonisti del viaggio. Il turista americano cerca autenticità, vuole conoscere la storia dei prodotti, incontrare le comunità e immergersi nella vita dei piccoli centri. Ogni prodotto è figlio del territorio e racconta una storia millenaria: è proprio questo che rende la Sicilia una destinazione straordinaria”.

Una visione che coincide perfettamente con la filosofia delle Strade della Ceramica Siciliana, nate per trasformare un patrimonio artistico in uno strumento di valorizzazione del territorio, capace di accompagnare il visitatore fuori dai tradizionali circuiti dell’overtourism per condurlo dentro botteghe, musei, laboratori, paesaggi e comunità locali.

“Portare il nostro artigianato oltre i confini italiani significa promuovere i nostri territori – afferma Alessandro Amoroso, assessore al Turismo del comune di Santo Stefano di Camastra – Il sostegno dell’Enit, dell’Istituto Italiano di Cultura di New York e della Regione Siciliana dimostra che il turismo esperienziale rappresenta una strada concreta per valorizzare le eccellenze dei nostri territori e costruire nuove opportunità di sviluppo”.

Tra i momenti più significativi della missione americana anche la consegna del Passaporto delle Strade della Ceramica Siciliana al direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara. Un gesto simbolico che sancisce l’avvio internazionale di uno strumento pensato per incentivare il turismo esperienziale nei sei comuni della rete, invitando i visitatori a collezionare i timbri delle città della ceramica e a vivere un percorso fatto di laboratori, musei, botteghe e incontri con gli artigiani.