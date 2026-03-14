Santa Margherita di Belìce celebra l’arrivo della primavera

Santa Margherita di Belìce accoglie l’arrivo della primavera con “Primavera in Festa”, una giornata ricca di appuntamenti pensati per valorizzare il territorio, la cultura e le tradizioni locali, coinvolgendo cittadini e visitatori di tutte le età.

La manifestazione, prevista per sabato 21 marzo, si aprirà alle 11 presso la Villa Gattopardo con una passeggiata narrata dedicata alla storia e al patrimonio botanico del luogo. La visita guidata sarà condotta da Giuseppe Barbera, docente di Colture Arboree, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di scoperta tra natura, storia e paesaggio.

A seguire, la mattinata sarà arricchita da una suggestiva sfilata con abiti d’epoca, curata dall’associazione Imperial Dance, che rievoca le atmosfere eleganti della tradizione e della storia del territorio.

Alle 12.30 spazio ai sapori con una degustazione di prodotti tipici locali, occasione per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli: alle 16 in Via Libertà si terrà un momento di animazione per bambini, con gonfiabili e zucchero filato, organizzato dal Coro degli Angeli, per regalare alle famiglie un pomeriggio di gioco e divertimento.

La giornata si concluderà in musica, alle 21, sempre in Via Libertà, con il concerto dei Five Drops, che porteranno sul palco uno spettacolo dedicato alla grande musica italiana, in un viaggio tra i brani che hanno segnato la storia del nostro panorama musicale.

L’Amministrazione comunale ringrazia l’Unione dei Comuni delle Terre Sicane per il contributo finanziario concesso, grazie al quale è stato possibile realizzare questa iniziativa dedicata alla comunità e alla promozione del territorio.