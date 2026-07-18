Siracusa, 5 i progetti finalisti per la Stazione marittima

Sono cinque i progetti ammessi al concorso architettonico indetto per la realizzazione della nuova Stazione marittima a Siracusa. Un ex magazzino abbandonato da circa vent’anni e il molo Sant’Antonio saranno interessati da un intervento di riqualificazione che riguarderà un’area di circa 6,5 ettari nel porto Grande.

Il concorso internazionale di progettazione è stato indetto dall’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Nell’ambito dell’intervento, sono comprese anche le sistemazioni esterne e l’involucro del fabbricato destinato a futura Stazione marittima, mentre i lavori di rifunzionalizzazione degli spazi interni dell’edificio sono oggetto di un appalto di prossimo avvio.

“Una partecipazione particolarmente significativa – spiega il commissario Adsp Francesco Di Sarcina – che ha visto concorrere ben 39 soggetti. Si prevede un allungamento dei termini per la presentazione degli elaborati per la seconda fase del concorso, estendendo la relativa scadenza tra la fine del mese di settembre e i primi di ottobre”.

“La città di Siracusa potrà riappropriarsi di una parte importante del molo Sant’Antonio – evidenzia il sindaco Francesco Italia – e avrà la possibilità di usufruire di un’infrastruttura moderna ed efficiente al servizio sia dei cittadini che del crescente traffico crocieristico”.

L’Autorità di Sistema ha promosso il concorso coinvolgendo il Comune di Siracusa, la facoltà di Architettura dell’università di Catania, la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Siracusa, gli Ordini degli ingegneri, architetti e la Capitaneria di Porto.