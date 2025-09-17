Una nuova destinazione turistica nell’entroterra

Punta alla creazione della destinazione turistica della via dei castelli, dello zolfo e dei sali potassici il progetto del GAL Terre del Nisseno che coinvolge i Comuni di Villalba, Acquaviva Platani e Mussomeli e che prevede due workshop operativi.

Il primo è in programma oggi, mercoledì 17 settembre, alle 18 presso la Biblioteca comunale di Villalba dal titolo “Dalla via dei castelli ai borghi intelligenti: come l’innovazione possa essere applicata al turismo“: sarà condotto da Antonio Merenda, Innovation manager ed operatore per lo sviluppo locale, e punterà all’individuazione delle migliori strategie per aumentare le capacità ricettive nei piccoli borghi e a sfruttare le opportunità digitali nel turismo.

II secondo workshop si terrà sabato 20 settembre alle 18 presso il Centro Socio Culturale di Acquaviva Platani e sarà condotto da Massimiliano Morettini, imprenditore nel settore della ristorazione e formatore, che fornirà consigli pratici su come valorizzare le tradizioni enogastronomiche locali e avviare nuove imprese nel settore della ristorazione.

L’idea non è solo quella di promuovere i luoghi, ma di far emergere le storie che li animano, le tradizioni che li contraddistinguono e i volti dei protagonisti locali.

“L’obiettivo è attrarre turisti attraverso un’offerta differenziata ed autentica – spiega l’assessore all’Agricoltura Silvana Calà -. Il progetto prevede la realizzazione di un piano di marketing operativo integrato, un sito web per facilitare le prenotazioni e la promozione online, e un’attenzione particolare alla segnaletica e alla cartografia digitale in modo da creare un’immagine unica e riconoscibile del territorio. Tutte azioni che mirano a migliorare la competitività delle imprese turistiche, aumentare i flussi turistici e valorizzare prodotti e tradizioni locali”.