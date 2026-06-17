Isola Azzurra allunga la stagione: Zeta Club Sikania aperto fino a fine ottobre

Trainato da una divisione incoming che registra una crescita del 15% su base annua, lo Zeta Club Sikania di Marina di Butera allunga ufficialmente l’apertura fino alla fine di ottobre. Il resort era entrato ufficialmente nel portfolio di Isola Azzurra tour operator ad aprile segnando un nuovo e significativo passo nel percorso di crescita del gruppo. Già operativa nel 2025 con la formula “vuoto per pieno”, la collaborazione ad oggi è una gestione diretta, primo step di un progetto strategico che punta all’acquisizione della proprietà nei prossimi anni.

Grazie alla prolungata apertura, Isola Azzurra lancerà dal 25 settembre la programmazione Sicilian Late Summer: una proposta caratterizzata da prezzi competitivi e pacchetti combinati con voli da tutti gli aeroporti italiani che integrano territorio, mare e benessere, pensata per soddisfare ogni tipo di richiesta.

Quella della destagionalizzazione dello Zeta Club Sikania è solo l’ultimo pezzo di un puzzle che vede il tour operator crescere sul territorio con importanti programmazioni in Sicilia e in Puglia, con clienti provenienti anche dai mercati del Nord Europa.

“Siamo veramente soddisfatti del risultato: stiamo costruendo qualcosa di solido, con basi che ci permetteranno di crescere ancora e sempre meglio. Le premesse ci sono tutte per continuare a migliorare” dice Fabio Piraino, direttore Programmazione di Isola Azzurra.

“Lavorare in un team così motivato ha reso più facile conquistare la fiducia dei clienti – afferma Kay Wohnberger, responsabile della DMC di Isola Azzurra -. Operiamo sia su pacchetti strutturati sia su misura, con un obiettivo preciso: offrire esperienze autentiche e immersive ai viaggiatori”.