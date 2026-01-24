In arrivo fondi per ripristrinare porti di Stromboli e Linosa dopo il ciclone

La Regione Siciliana interviene con urgenza per ripristinare il porto di Scari a Stromboli danneggiato dal ciclone Harry. Al momento, infatti, la parte dell’isola servita da questo approdo non è raggiungibile, poiché non c’è una connessione infrastrutturale con quello di Ginostra. Il presidente Renato Schifani in giunta ha sollecitato i sopralluoghi nei porti minori della Sicilia e immediatamente l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha disposto una verifica da parte del dipartimento Tecnico.

“Abbiamo già autorizzato le opere per il ripristino dell’approdo con un intervento di somma urgenza finanziato dal dipartimento delle Infrastrutture ed eseguito dal dipartimento Tecnico attraverso il Genio civile di Messina – annuncia Aricò -. Il cantiere, quindi, può partire immediatamente per ripristinare il molo al momento impraticabile, in modo da consentire nuovamente, in tempi brevi, l’approdo dei mezzi in sicurezza. Successivamente verranno effettuati altri lavori di manutenzione. Stessa cosa si sta facendo con il molo vecchio di Linosa sul quale interverrà il genio civile di Agrigento dopo il sopralluogo già effettuato dal dipartimento Infrastrutture”.