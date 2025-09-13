Modifiche ai treni sulla Pa-Ct e sulla Pa-Ag

Modifiche alla circolazione dei treni sulle linee Palermo-Agrigento e Palermo-Catania nelle domeniche 14, 21 e 28 settembre, dalle 8 alle 9 e dalle 10 alle 14, per interventi di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

In particolare, saranno effettuati interventi di regolazione termica a temperatura naturale, effettuabili solo durante le ore diurne e in assenza di circolazione dei treni, su tratti di binario nelle stazioni di Roccapalumba e Montemaggiore.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.