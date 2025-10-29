Riapre linea ferroviaria Pa-Ct, si percorrerà in 2 ore

Dal 2 novembre sarà ripristinato il collegamento diretto tra Palermo e Catania, tratta che quando sarà a regime verrà coperta in due ore. Inizialmente la durata di viaggio sarà di 2 ore e 57minuti, garantendo anche la connessione con la fermata di Catania Aeroporto. L’annuncio è stato dato in occasione dell’attivazione della linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova, dell’itinerario Palermo-Catania-Messina.

I lavori sulla nuova tratta Bicocca-Catenanuova (lotto 6 della Palermo-Catania) hanno consentito la realizzazione di una nuova linea a doppio binario di 38 km per un investimento complessivo di oltre 600 milioni di euro. La nuova linea comprende la realizzazione di 17 viadotti ferroviari, 2 gallerie artificiali, 8 cavalcaferrovia stradali e 5 sottovia stradali che hanno permesso l’eliminazione di tutti i 14 passaggi a livello esistenti per garantire una viabilità su strada alternativa e non interferente con la linea ferroviaria. Adeguate, coerentemente con il raddoppio della linea, anche le stazioni di Catania Bicocca, Motta S. Anastasia, Sferro e Catenanuova.

Nella realizzazione del raddoppio sono state installate inoltre tutte le più recenti tecnologie legate alla gestione del traffico ferroviario, per garantire sicurezza, puntualità, affidabilità e tempestività degli interventi manutentivi della linea.

“Questa è una linea che ha delle innovazioni tecnologiche, 38 chilometri della nuova Bicocca-Catenanuova è una linea del futuro. Trentotto chilometri realizzati secondo i migliori standard europei, con sistemi di segnalamento di tipo Rtms livello due che è quello dell’alta velocità e che garantisce maggiore affidabilità maggiore sicurezza e maggiore qualità del servizio”, ha detto Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale Rfi.

“Una giornata importantissima che fa parte di quel piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture, una tappa che segna un punto concreto dell’alta-media velocità sulle linee ferroviarie della nostra regione – ha detto il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani -. Adesso è un’opera fatta in parte, si continua su questo progetto così come su quello del Ponte sullo Stretto. La Sicilia sta vivendo un momento magico in questa legislatura. Siamo qui per collaborare – ha evidenziato Schifani – così come abbiamo collaborato finanziariamente con il Governo nazionale, stanziando 1 miliardo e 800 milioni per la realizzazione del Ponte”.

Il presidente ha poi percorso la nuova tratta in treno sino a Catenanuova, insieme con le altre personalità presenti.

“Entro il 2030, in due ore si arriverà da Palermo a Catania, entro il 2032 il mio obiettivo è che una volta arrivati a Messina non si aspetti per qualche ora in estate, col motore acceso, di attraversare lo stretto, ma ci si mettano fra i 10 e i 15 minuti in treno, in moto, in camion, in camper, in macchina, avanti e indietro, anche 10 volte al giorno, pagando di meno”, ha aggiunto in video collegamento il ministro per le infrastrutture e vice premier Matteo Salvini. “Grazie agli operai – ha concluso – perché quello che inaugurate oggi è il vero Green deal, è la vera sostenibilità, è la vera cura del ferro”.

Il progetto della nuova linea Palermo-Catania, per un totale di 179 km di cui circa 128 km in galleria, prevede il doppio binario fra Bicocca-Catenanuova, già realizzato, e nella tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione e un nuovo binario veloce fra Lercara Diramazione e Catenanuova, in variante di tracciato. Sulla Catania-Messina invece sono in corso i lavori di doppio binario fra Giampilieri e Fiumefreddo, per una lunghezza complessiva di circa 42 km. Al momento sono in corso gli interventi su tutti i lotti dell’itinerario.