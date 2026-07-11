Otto treni straordinari per il Festino di Palermo

In occasione del programma di eventi del Festino di Santa Rosalia, a Palermo il 14 luglio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, ha attivato 8 treni straordinari sulle relazioni “Palermo Centrale – Palermo Giachery”, “Palermo Centrale – Piraineto”, “Palermo Centrale – Cefalù” che circoleranno nella notte fra il 14 e 15 luglio 2026.

In particolare, la notte fra il 14 e il 15 luglio sulla Palermo – Cefalù è previsto un treno con partenza da Palermo Centrale all’1:30 e uno con partenza alle 2 entrambi con fermate intermedie a Palermo Brancaccio, Palermo Roccella, Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia-Solunto-Porticello, Casteldaccia, Altavilla, S. Nicola (Tonnara), Trabia, Termini Imerese, Campofelice e Lascari.

Incrementate anche le corse nel Nodo di Palermo; la notte fra il 14 e il 15 luglio sulla relazione Palermo-Piraineto sono previsti 2 treni con partenza da Palermo Centrale all’1:30 e alle 2, con fermate intermedie a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo Palazzo Reale-Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notarbartolo, Palermo De Gasperi, Palermo Francia, Palermo S. Lorenzo, Palermo La Malfa, Palermo Cardillo, Palermo Tommaso Natale, Palermo Sferracavallo, Isola delle Femmine, Capaci, Carini Torre Ciachea e Carini.

Previsti ulteriori due treni da Palermo Centrale a Palermo Giachery con partenza all’1:20 e all’1:40 e due treni da Palermo Giachery a Palermo Centrale con partenza alle 2:06 e 2:26, i treni fermeranno a Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo Palazzo Reale Orleans, Palermo Lolli, Palermo Notarbartolo, Palermo Libertà, Imperatore Federico, Fiera.

I treni, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro in tarda serata a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa, partecipando agli eventi previsti nell’ambito del 402° Festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo.

“Il Festino per Palermo – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aè un momento di partecipazione, devozione e cultura popolare che richiama migliaia di persone tra residenti e abitanti di tutta l’Isola, oltre che turisti. Con l’incremento delle corse sulla linea Palermo – Cefalù e nel nodo di Palermo, vogliamo garantire una mobilità efficiente alternativa all’auto e spostamenti sicuri e affidabili a chi intende vivere serenamente la festa e rientrare in tarda serata”.

È consigliabile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Nella stazione di Palermo Centrale è previsto un presidio di Assistenza alla Clientela.