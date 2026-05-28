Palermo e Catania al centro della logistica nazionale con ‘Interporti al Centro’

Sarà Palermo ad ospitare, venerdì 29 maggio alle 10, al San Paolo Palace Hotel, la 5^ edizione di ‘Interporti al Centro’, il convegno nazionale promosso da UIR – Unione Interporti Riuniti, principale appuntamento dedicato al sistema interportuale italiano. L’evento riunirà istituzioni, operatori e stakeholder del comparto logistico e infrastrutturale per un confronto sul futuro dell’intermodalità e dello sviluppo delle reti strategiche nel Paese.

La due giorni prenderà il via già giovedì 28 maggio con una visita istituzionale dei rappresentanti nazionali di UIR alla sede legale dell’Interporto di Catania. La Società degli Interporti Siciliani, guidata dall’avvocato Michele Pivetti Gagliardi, parteciperà all’iniziativa in qualità di gestore degli interporti di Catania-Bicocca e Termini Imerese, infrastrutture inserite nel corridoio europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo.

Ad aprire i lavori saranno gli assessori regionali Alessandro Aricò e Alessandro Dagnino, insieme a Michele Pivetti Gagliardi e al presidente UIR Gianpaolo Serpagli. Il confronto sarà moderato dal giornalista Giacinto Pipitone e sarà dedicato al ruolo strategico degli interporti e delle nuove infrastrutture nello sviluppo della logistica nazionale.

Tra i temi al centro del dibattito anche lo sviluppo della rete infrastrutturale nel Mezzogiorno, con interventi di rappresentanti del MIT, FS Engineering, FS Logistix, Società Stretto di Messina, Consorzio Autostrade Siciliane e Tecnopolo Mediterraneo.

Spazio infine alla tavola rotonda dedicata alla ‘logistica del futuro’, con la partecipazione di esponenti del sistema portuale, camerale e imprenditoriale. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda.