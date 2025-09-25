Ponte Stretto, dubbi Corte Conti ma Salvini non si arrende

In 6 pagine fitte la Corte dei Conti esprime dubbi sulla delibera con la quale il Cipess ha dato il via libera al progetto del ponte sullo Stretto. Nel documento inviato alla presidenza del Consiglio il magistrato istruttore, Valeria Fran, ricostruisce la tempistica dei diversi passaggi tra le amministrazioni e chiede chiarimenti anche procedurali e tecnici esprimendo molte “perplessità”.

Si tratta di una “fisiologica interocuzione”, secondo il Mit che annuncia “presto daremo tutte le integrazioni richieste” ma “il Ponte sullo Stretto non è in discussione”. Anzi il vicepremier e ministro Matteo Salvini annuncia: “abbiamo una quindicina di giorni per rispondere poi quando ci sarà l’ok si parte con i cantieri, conto nelle prossime settimane non nei prossimi mesi”.

Interviene anche l’ad della Stretto di Messina, Pietro Ciucci: “L’Ufficio di Controllo della Corte non ha espresso alcuna bocciatura, giudizio di inadeguatezza né richieste di integrazione del progetto definitivo. Stretto di Messina è pronta a fornire tutti gli elementi utili per consentire alla Corte di completare l’istruttoria”.

