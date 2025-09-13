Porti turistici, la Sicilia a un bivio

In Sicilia c’è fame di posti barca. Lo hanno detto gli esperti presenti a Palermo al convegno sulle prospettive dei porti siciliani organizzato da Unioncamere Sicilia, Uniontrasporti e Assonautica

Sicilia.

A luglio, infatti, il Comitato interministeriale delle Politiche del mare ha rilevato un fabbisogno di 50mila nuovi posti barca in Italia. come ha confermato anche Calogero Marino, delegato per la Sicilia di Assonat. Per Vasco De Cet, consulente tecnico di Assomarinas, però prima di realizzare nuovi porti turistici occorre adeguare quelli esistenti agli effetti dei cambiamenti climatici e ad un naviglio che è sempre più piccolo a causa della ridotta capacità economica dei proprietari e della loro età sempre più elevata.

Gaetano Fortunato, consigliere di Confindustria Nautica, per ottimizzare gli spazi e i costi di gestione, ha proposto di investire sui “porti a secco” e sugli scivoli per consentire a qualsiasi proprietario di mettere a mare da solo la barca.

Dal canto suo, Andrea Ciulla, vicepresidente nazionale di Assonautica, ha anticipato alcuni dati del Rapporto Sicilia che sarà presentato il 16 ottobre al Seacily di Castellammare del Golfo. Il settore dei porti turistici e del turismo nautico nell’Isola è stabile nel numero di imprese e di addetti ma, mentre nel

campo delle nuove costruzioni si registra una lieve flessione, si assiste ad un notevole incremento nel comparto delle riparazioni, manutenzioni e refitting, con un +7% di nuove imprese e +6% di addetti.

Quindi ’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha annunciato di avere avviato un coordinamento con l’assessora regionale all’Ambiente, Giusi Savarino, per realizzare una programmazione

siciliana dei posti barca che individui i fabbisogni, migliori la qualità delle strutture esistenti anche a costo di riprogettarle, riconosca corsie preferenziali a quei soggetti che intendano investire seriamente sui porti turistici in Sicilia con progetti esecutivi e project financing.