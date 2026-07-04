Sciopero aereo 5 luglio, ecco i voli garantiti in Sicilia

Nella giornata di domenica 5 luglio 2026 è previsto sciopero nazionale del comparto aereo dalle ore 14 alle 18. L’operatività generale del traffico aereo nazionale potrebbe subire variazioni o ritardi. L’Enac icorda che durante gli scioperi sono previste fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

In Sicilia sono assicurati i voli di collegamento con con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

WMT 6468 CATANIA (LICC) MALPENSA (LIMC)

WMT 6467 MALPENSA (LIMC) CATANIA (LICC)

VOE 1216 VENEZIA (LIPZ) LAMPEDUSA (LICD)

VOE 1802 VERONA (LIPX) LAMPEDUSA (LICD)

VOE 1418 BOLOGNA (LIPE) LAMPEDUSA (LICD)

VOE 1842 VERONA (LIPX) PANTELLERIA (LICG)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 3539 MALPENSA (LIMC) CATANIA (LICC)

EJU 3540 CATANIA (LICC) MALPENSA (LIMC)

EJU 4131 NAPOLI (LIRN) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 4132 LAMPEDUSA (LICD) NAPOLI (LIRN)

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

AEZ 2825 CATANIA (LICC) BERGAMO (LIME)

AEZ 2824 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC)

AEZ 2378 CAGLIARI (LIEE) CATANIA (LICC)

AEZ 2379 CATANIA (LICC) CAGLIARI (LIEE)

AEZ 2120 COMISO (LICB) LINATE (LIML)

AEZ 2121 LINATE (LIML) COMISO (LICB)

RYR 1015 MALPENSA (LIMC) PALERMO (LICJ)

RYR 1016 PALERMO (LICJ) MALPENSA (LIMC)