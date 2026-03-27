Europ Assistance presenta a Travelexpo il nuovo Viaggi Full Protection
27 Marzo 2026, 12:03
Europ Assistance parteciperà a Travelexpo 2026, dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini, con alcune importanti novità che verranno presentate agli adv presenti.
Tra questi c’è Viaggi Full Protection, il nuovo prodotto che riunisce in un’unica soluzione la copertura annullamento viaggio e l’assistenza medica durante il soggiorno. La polizza offre un pacchetto completo di garanzie: assistenza medica 24/7, pagamento diretto delle spese sanitarie con massimali fino a 1.000.000 euro, copertura bagaglio, responsabilità civile, oltre a indennizzi in caso di ritardo aereo o infortunio. Per la componente annullamento, il rimborso delle penali arriva fino a 10.000 euro per pratica e fino a 3.000 euro per assicurato.
Tutte le coperture includono inoltre Quick Assistance, il touchpoint digitale che consente di contattare Europ Assistance in modo immediato grazie alla geolocalizzazione e alla connessione Wi‑Fi, senza costi aggiuntivi.
Tra i vantaggi dedicati alle famiglie è previsto anche bambini gratis fino a 2 anni.
La polizza deve essere acquistata quando il cliente si trova in Italia ed entro 72 ore dalla prenotazione del viaggio.
Con Viaggi Full Protection, Europ Assistance rinnova il proprio impegno nel rendere l’esperienza di viaggio più semplice e sicura, offrendo agli operatori strumenti concreti per ampliare e valorizzare la loro proposta in vista della nuova stagione.