Scuto riconferma la presenza a Travelexpo

Sarà Travelexpo, dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini, la prossima occasione di incontro di Scuto Tecnologie e Scuto Viaggi con gli agenti di viaggio siciliani.

L’uiltima, infatti, è stata lo scorso sabato 28 marzo, presso l’Istituto Alberghiero Rocco Chinnici: una serata dedicata alla presentazione del nuovo collegamento aereo diretto tra Catania e Montréal, organizzata in collaborazione con il vettore promotore della rotta. All’evento hanno preso parte oltre 100 agenti di viaggi provenienti da diverse aree del territorio, tra cui Catania, Porto Empedocle e Reggio Calabria.

La scelta della location ha voluto valorizzare una realtà formativa d’eccellenza, che affianca ai tradizionali percorsi didattici un’agenzia turistica interna, offrendo agli studenti competenze operative nel settore dell’accoglienza e del turismo.

A conclusione della presentazione, gli ospiti hanno preso parte a una cena preparata e servita dagli studenti, riscuotendo ampi consensi. L’iniziativa, realizzata con il supporto di Air Canada ha confermato il valore della sinergia tra formazione, territorio e sviluppo del comparto turistico.