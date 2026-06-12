Sicilia schiacciata da Canarie e Malta: solo 43° in Europa
12 Giugno 2026, 12:16
Nonostante il forte balzo in avanti dei flussi turistici, la Sicilia arranca ancora tra le regioni turistiche dell’Europa. Secondo i dati Eurostat, ripresi da siracusapress, con 17,3 milioni di pernottamenti l’Isola resta fuori dalla Top 10 continentale guidata dalla Spagna e si colloca al 43esimo posto su 244 regioni dell’Unione Europea.
Le Isole Canarie si confermano la regione più gettonata d’Europa sfiorando i 100 milioni di notti trascorse nelle strutture ricettive. Le Canarie, pur avendo uno sviluppo costiero simile a quello siciliano, occupano un territorio più piccolo di un terzo rispetto a quella della Sicilia. A parità di piccole dimensioni stupisce ancheMalta: con meno di 600mila abitanti e appena 56 chilometri di costa, raggiunge ben 11,3 milioni di presenze.
Il podio del turismo dell’Unione Europea premia la capacità di fare sistema tra mare, natura e intrattenimento, vedendo la Spagna fare la parte del leone:
Isole Canarie (Spagna): ~100 milioni di pernottamenti.
Catalogna (Spagna): 89 milioni di pernottamenti.
Croazia Adriatica (Croazia): 88 milioni di pernottamenti.
L’Italia fa la sua prima comparsa nella top ten europea solo in settima posizione grazie alle performance del Veneto, che da solo traina l’industria nazionale con 74 milioni di pernottamenti.
A livello nazionale, la Spagna ribadisce la sua leadership superando il tetto del mezzo miliardo di presenze complessive: ben 505 milioni di notti trascorse nel 2024. L’Italia si piazza al secondo posto con 466 milioni, seguita da Francia (458 milioni) e Germania (440 milioni).