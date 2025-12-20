MusicAlGate: la musica approda all’aeroporto di Trapani

Si chiama ‘MusicAlGate – In viaggio sulle ali della musica’ il nuovo progetto firmato MEMA (Mediterranean Music Association) in partnership con Airgest, società di gestione dell’Aeroporto ‘Vincenzo Florio’ di Trapani-Birgi. Performance musicali di altissimo livello trasmetteranno i valori di un territorio in cui l’arte, la cultura e l’ecologia – anche quella acustica – accompagneranno il viaggiatore dal primo all’ultimo istante della sua vacanza.

La rassegna ha preso il via lunedì 15 dicembre con il duo Alberto Bologni (violino) e Carlo Palese (pianoforte), protagonisti delle rassegne organizzate da MEMA in Sicilia Occidentale.

“Per noi è un’occasione d’oro aver stretto questa partnership con MEMA – ha dichiarato Enrico Maria Malato, direttore generale di Airgest – un’occasione per suggellare questo connubio tra arte e trasporto aereo, riuscendo ad accompagnare il passeggero in questo lungo viaggio”.

“La provincia di Trapani diventa pilota con un’iniziativa: quello di Trapani, infatti, è l’unico aeroporto italiano che avrà una piccola stagione di mini-concerti per i suoi utenti. Auspichiamo di poterlo diffondere a livello regionale e nazionale” ha spiegato Giovanni De Santis, direttore artistico di MEMA. “Per noi l’obiettivo è diffondere la cultura musicale anche in posti insoliti, nella maniera più ampia possibile, ma anche essere un valido complemento dell’offerta turistica e soprattutto lasciare una memoria positiva dei luoghi che si stanno per lasciare. I turisti, dopo aver visitato la provincia di Trapani, se ne vanno con questo piccolo ricordo musicale che magari ricollegheranno a belle immagini vissute nel nostro territorio”.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, dell’ICIT – Istituto di Cultura Italo-Tedesco, del Goethe Institut.