Scalo Firenze, emesso decreto Via per nuova pista

Emesso dal ministero dell’Ambiente il decreto di Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo al progetto di nuova pista dell’aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze. Il decreto conferma il progetto per la nuova pista a fianco del raccordo autostradale che andrà a sostituire l’attuale in direzione di Monte Morello e con sorvolo di Peretola e degli altri quartieri alla periferia nord ovest di Firenze. Toscana Aeroporti, si legge in una nota, “accoglie con soddisfazione la pubblicazione del decreto Via-Vas, atto propedeutico all’avvio della Conferenza dei Servizi per l’autorizzazione alla realizzazione della nuova pista e del nuovo terminal dell’aeroporto di Firenze”.

Secondo quanto riporta Ta, il parere della Commissione Via “le misure preventive, mitigative e compensative descritte dal proponente sono complessivamente efficaci ed efficienti per adeguati contenimenti e riduzioni degli effetti generati dal Masterplan”.

Il provvedimento “testimonia il significativo lavoro svolto dalla società, insieme a Enac e con il supporto di tutte le istituzioni competenti, e rappresenta un passaggio fondamentale verso uno sviluppo armonico dello scalo e rispettoso dell’ambiente. Confidiamo ora nel celere completamento dei successivi passaggi autorizzativi”.