Toscana Aeroporti, a febbraio 543mila passeggeri

Toscana Aeroporti registra il miglior risultato di sempre per il mese di febbraio con 543mila passeggeri complessivamente transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, con un incremento del +7,3% sul 2025. Il positivo andamento del segmento di traffico internazionale (+10,5%), si spiega in una nota, ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-2,4%). Al 28 febbraio, il sistema aeroportuale toscano ha già superato la soglia del milione di passeggeri con un incremento del +5,7% sul 2025.

Per quanto riguarda l’Aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze registrato un febbraio da record con 215mila passeggeri transitati e una crescita del +5,4% sullo stesso mese dell’anno scorso. Il segmento di traffico internazionale mostra un andamento particolarmente positivo (+8,9%) compensando la flessione del 13,8% del segmento nazionale. Nella classifica delle rotte più trafficate, Parigi si conferma al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Madrid e Amsterdam. Lo scalo fiorentino raggiunge i 429mila passeggeri nei primi due mesi dell’anno con una crescita del +6% sul 2025.

Anche il ‘Galileo Galilei’ di Pisa segna il miglior febbraio di sempre con 328mila passeggeri transitati, +8,6% sul 2025. Entrambi i segmenti di mercato registrano risultati positivi: internazionale (+11,9%) e domestico (+1,2%). Tirana guida la graduatoria delle rotte con il maggior volume di traffico, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari. Lo scalo pisano supera per la prima volta la soglia dei 600mila passeggeri nei primi due mesi dell’anno, arrivando a quota 619mila, 5,5% sullo stesso periodo del 2025.