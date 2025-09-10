Toscana Aeroporti, passeggeri +6,7% ad agosto su Firenze e Pisa

Il sistema aeroportuale toscano ha superato per il terzo mese consecutivo la soglia del milione di passeggeri, stabilendo un nuovo record mensile assoluto: ad agosto 2025, infatti, Firenze e Pisa hanno registrato 1,1 milioni di passeggeri, segnando una crescita del +6,7% rispetto ad agosto 2024, secondo quanto rende noto Toscana Aeroporti, secondo cui cresce il traffico sia internazionale (+6,6%) che nazionale (+7,2%). Il traffico totale dei primi otto mesi dell’anno ha raggiunto i 6,7 milioni di passeggeri (+8,7%).

L’aeroporto di Firenze ha segnato il suo miglior agosto di sempre con 385mila passeggeri (+8,4%), con una crescita del traffico internazionale (+10,5%), che ha più che compensato la lieve flessione del segmento nazionale (-3,5%). Le rotte maggiormente trafficate dai passeggeri in partenza dallo scalo sono state Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco di Baviera. Nei primi otto mesi 2025 l’aeroporto di Firenze ha superato la soglia dei 2,5 milioni di passeggeri transitati (+9,2%).

Anche l’aeroporto di Pisa registra il suo miglior mese di sempre con 686mila passeggeri e un incremento del +5,8% rispetto ad agosto 2024, con trend positivi per il traffico internazionale (+4,3%) e nazionale (+11,3%). Londra si conferma la rotta maggiormente trafficata dallo scalo pisano, seguita da Tirana, Palermo, Catania e Bruxelles. Sono 4,1 milioni i passeggeri transitati, con una crescita del +8,4% in confronto ai primi otto mesi del 2024.