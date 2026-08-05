Turismo senior e ‘silver economy’: boom di viaggi tra gli over 65

Il turismo cambia volto e guarda alla silver economy. Secondo una recente survey condotta da Research Dogma per Guild Living, il 70% degli over 65 italiani ha in programma almeno due o tre viaggi all’anno, confermando una tendenza inarrestabile verso il longevity travel.

Non solo vacanze tradizionali, ma un vero e proprio stile di vita orientato al benessere, alla cultura e alla socialità. I dati parlano chiaro: il mercato globale del turismo del benessere legato alla longevità vale oggi oltre 1.000 miliardi di dollari e punta a raddoppiare nei prossimi anni.

Dalla ricerca emerge che i senior non cercano semplici vacanze, ma esperienze rigeneranti e immersive:

Il 64% predilige pause wellness rigeneranti;

Il 60% sceglie formule in resort dedicati allo svago;

Il 53% opta per veri e propri retreat incentrati sul movimento e sulla cura di sé.

La formula dello short stay riscuote un successo straordinario: l’82% del campione prenderebbe in considerazione soluzioni abitative dedicate per soggiorni brevi, mentre il 69% valuterebbe formule stagionali.

A confermare il trend è la performance della residenza Guild Living di Siena, punto di riferimento per il settore in Italia. Nel primo semestre dell’anno, la struttura ha registrato:

Un incremento del 69% degli short stay;

Un aumento del 23% delle notti prenotate;

Una crescita del 37% dei ricavi.

Un pubblico variegato e internazionale, composto per il 69% da italiani e per il 31% da viaggiatori esteri (soprattutto tedeschi, belgi e statunitensi), che sceglie la Toscana non solo per visitarla, ma per viverla attraverso un mix di attività che uniscono yoga, laboratori artistici, cultura e, soprattutto, la creazione di legami autentici all’interno della comunità. Un modello vincente che unisce il turismo di qualità alla valorizzazione del territorio e al recupero di spazi rigenerati.