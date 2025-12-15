Turismo longevity, Guild Living punta sull’Italia

Non solo vivere a lungo, ma vivere a lungo senza snaturare i ritmi, lo stile di vita e la propria identità: questo l’obiettivo di Guild Living, prima destinazione di longevità in Italia per over 65, fondata nel 2018 da Eugene Marchese e Michael Eggington.

“Crediamo fermamente nell’importanza di investire nel benessere emotivo, nella capacità di rimanere attivi e nel senso di scopo per una longevità che sia sinonimo di pienezza, significato, voglia di scoprire e di imparare”, dichiara Maria Rosa Musto, Ceo di Guild Living Italia. “Gli ospiti che scelgono di trascorrere un soggiorno temporaneo, ad esempio per un periodo di vacanza, o di trasferire da noi la casa per la nuova stagione della loro vita, sono alla ricerca di momenti per recuperare energie, concedersi un reset, ma anche di esperienze, nuove amicizie e relazioni. Ecco perché i visitatori arrivano per la nostra proposta benessere, ma spesso tornano per la comunità che incontrano”, conclude.

Dopo la residenza di Siena, inaugurata nel 2023 con più di 80 appartamenti nei prossimi anni daranno il benvenuto a ospiti over 65 nuovi centri. Una nuova residenza sarà disponibile a Trieste presso l’ex Palazzo dell’Intendenza di finanza entro il 2027, ma nei prossimi 5 anni sono 15 i nuovi progetti in calendario. Dalle sponde del Lago di Garda a quelle del Lago Maggiore fino alla Versilia e a Fiesole. Tra i principali visitatori attesi soprattutto quelli provenienti da USA, Germania, Paesi Bassi, Francia e UK.

Le residenze Guild Living sono suddivise in appartamenti in cui gli ospiti possono essere anche totalmente indipendenti e sfruttare i servizi comuni come ristorante, palestra, spa, biblioteca, oppure partecipare a corsi e uscite culturali. Inoltre, periodicamente vengono organizzati retreat tematici con esperti di yoga, mindfulness, alimentazione. Accanto a questi servizi, il personale infermieristico è a disposizione 24 ore su 24.