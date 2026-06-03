Via Francigena: in arrivo cartellonistica, ostelli e promozione

Nuova cartellonistica per i comuni della Toscana toccati dalla via Francigena; più accoglienza turistica, e iniziative di promozione storica e culturale. Sono i tre impegni indicati dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nell’ambito del percorso per ottenere il riconoscimento della via Francigena come patrimonio universale dell’Unesco. Stamattina Giani ha partecipato ad Altopascio (Lucca) all’assemblea generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene.

“L’autostrada del Medioevo – ha detto Giani a margine di un evento a Firenze – in realtà oggi significa un nuovo modo di fare turismo, turismo slow, fatto a piedi, fatto in bicicletta, fatto nella visione della dimensione paesistica e di relazione e valori umani che la nostra Toscana riesce a esprimere. Per questo io ho affermato l’impegno della Regione nel ruolo che sono chiamato a svolgere come coordinatore delle sette regioni italiane che sono toccate dalla Francigena, in collaborazione con il ministero della Cultura, per poter ottenere il risultato del patrimonio universale dell’Unesco”.

Giani ha poi spiegato che “faremo un intervento su tre piani: da un lato tutti i comuni della Francigena in Toscana dovranno avere il cartello ‘Città della Francigena’; in secondo luogo un potenziamento degli ostelli, perché c’è una forte domanda di turismo di questo genere, ma tutto questo deve trovare accoglienza. E in terzo luogo – ha concluso Giani – iniziative di promozione storica e culturale proprio all’interno dei borghi”.