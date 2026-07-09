Alpine Nature Hotel Stoll, un’oasi di benessere in Val Casies

Esistono ancora le valli capaci di custodire il proprio carattere originario come un segreto prezioso, sottraendosi alle rotte del turismo di massa e all’ostentazione. Nel cuore della Val Pusteria, tra Brunico e San Candido, la Val Casies si dirama come un idillio alpino. Abbracciata da una vista spettacolare che spazia dalle Dolomiti al Plan de Corones, la valle si conserva come un’oasi di autenticità contadina e paesaggistica. Ufficialmente riconosciuta come una destinazione sostenibile, ha ottenuto il prestigioso marchio GSTC (Global Sustainable Tourism Council), assegnato solo a chi riesce a soddisfare numerosi criteri in ambito ecologico, sociale ed economico.

Proprio qui sorge l’Alpine Nature Hotel Stoll, un indirizzo a quattro stelle superior, situato a Colle (Pichl), una delle tre frazioni principali della Val Casies, la più interna. Un rifugio immerso tra boschi e silenzio interpreta il quiet luxury in modo autentico.

Defilato rispetto ai circuiti più battuti, eppure facilmente raggiungibile, l’Alpine Nature Hotel Stoll sceglie di non alzare la voce. La sua narrazione si affida a un lusso sussurrato, fatto di dettagli architettonici studiati per svanire nel paesaggio e fondersi con la natura circostante. La struttura celebra la maestosità dei boschi locali integrandoli con l’eleganza sartoriale dei materiali autoctoni e preziosi: il legno delle foreste della valle e i tessuti naturali dialogano costantemente con la luce zenitale. Ne sono una testimonianza le spettacolari Alpine Nature Lodge e le spaziose Wellness Suite, scrigni di quiete dove i profumi balsamici delle essenze alpine favoriscono un riposo ristoratore e una disconnessione totale dal rumore quotidiano.

A coronare il soggiorno è una posizione invidiabile per l’esplorazione consapevole. In estate l’hotel diventa il punto di partenza per passeggiate rilassanti, trekking d’alta quota e percorsi in mountain bike tra le malghe, mentre in inverno si trasforma in un paradiso per lo sci di fondo e le escursioni con le ciaspole. Situata a breve distanza dal suggestivo Lago di Braies e dal Parco Naturale Tre Cime, la struttura sorge inoltre a pochissimi passi dallo skilift locale di Pichl, rivelandosi la destinazione ideale sia per chi cerca la quiete meditativa sia per chi desidera vivere la montagna attiva nella sua forma più autentica.

Il benessere, all’Hotel Stoll, si sviluppa su una superficie di ben 1.200 metri quadrati concepita come un percorso fluido tra interno ed esterno. Il cuore pulsante dell’oasi wellness è la magnifica piscina interna panoramica, le cui ampie vetrate annullano i confini tra l’acqua e il profilo delle vette. All’esterno, la piscina riscaldata ad acqua salata offre il privilegio di fluttuare immersi nella natura in ogni stagione, avvolti dai vapori che si dissolvono nell’aria pura di montagna. Il viaggio sensoriale prosegue nella rinnovata area beauty e nelle saune, rispettivamente la Sky-Spa e la Zirm-Spa, dove l’esperienza delle gettate di vapore giornaliere nella suggestiva Event Sauna si trasforma in un vero e proprio rituale di purificazione, combinando i benefici della tradizione nordica con l’efficacia delle erbe officinali del territorio.

La cucina dell’hotel si fa interprete di un’eccellenza sincera, ponendo al centro prodotti freschissimi, stagionali e rigorosamente a chilometro zero, provenienti dalla propria produzione, dai masi attigui e dai piccoli produttori della valle. La ricca colazione del mattino accoglie gli ospiti con un angolo biologico interamente dedicato alla biodiversità locale, mentre la cena celebra l’incontro armonioso tra le ricette storiche della tradizione altoatesina e la raffinatezza della gastronomia italiana.

Incastonato in una posizione privilegiata per gli amanti delle attività all’aria aperta, l’hotel invita a riscoprire una natura intatta. Che si tratti di escursioni a piedi tra pascoli fioriti, itinerari in mountain bike lungo i crinali alpini o rilassanti passeggiate nei boschi, ogni esperienza è pensata per riconnettere l’ospite con il genius loci della Val Casies. L’inclusione del Guest Pass garantisce inoltre l’accesso gratuito a tutta la rete di mobilità pubblica dell’Alto Adige, incentivando un approccio al viaggio lento ed ecologicamente consapevole.