OLM Nature Escape è il più sostenibile e innovativo dell’AA

Il futuro dell’ospitalità in Valle Aurina è già arrivato. Si trova a Caminata di Tures (BZ) e si chiama OLM Nature Escape. Questo EcoAparthotel non convenzionale e sostenibile ha ricevuto il 13 aprile 2026 il riconoscimento speciale per ‘Sostenibilità e Innovazione’ della Guida Hotel Falstaff 2026.

Ideato da Christian Lechner e Thomas Steiner e progettato dall’architetto Andreas Gruber, OLM è un manifesto architettonico. La forma circolare, oltre ad essere funzionale esteticamente per una totale immersione nel paesaggio, rappresenta il ciclo infinito della natura. La facciata in legno di larice locale, i mobili realizzati da artigiani del territorio e l’acqua potabile proveniente dal proprio pozzo artesiano completano un capolavoro della sostenibilità. Sul fronte energetico, i numeri parlano da soli: un campo geotermico di 15.000 m² con 126 sonde, un impianto fotovoltaico da 645 kWp e una classe energetica Klimahaus A a soli 14 kWh/m² annui.

Libertà e benessere sono il mantra di OLM Nature Escape. Le 33 ApartSuite sono progettate per adattarsi alle esigenze di chi le abita, con il massimo confort, e luce, riscaldamento e sauna finlandese privata (presente in 25 di esse) si regolano automaticamente in modalità risparmio. Niente mezza pensione classica: ogni giorno si può scegliere se cucinare con i prodotti del negozio interno nella kitchenette presente in ogni ApartSuite, esplorare la gastronomia locale o lasciarsi guidare dal calendario culinario del Ristorante PRENN°. Il laghetto naturale arricchisce le possibilità dell’EcoSpa, con piscina interna collegata a quella esterna, e un’area sauna panoramica, con bagno turco e percorso Kneipp, completano un’esperienza rigenerante.

OLM Nature Escape continua a collezionare riconoscimenti. La struttura, che ha ottenuto la certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) fin dall’apertura e che fa parte di Ecoluxury Retreats of the World, è entrata di recente nella selezione della Guida MICHELIN, per l’idea originale di ospitalità che incarna. Inoltre, ad inizio 2026, oltre ad aver suggellato l’ingresso nei Vitalpina Hotels Alto Adige, la guida Gault Millau l’ha eletta Hotel dell’Anno 2026 in Alto Adige, celebrando una visione che segue i ritmi della natura e permea ogni aspetto della struttura. Come lo descrive la celebre Guida Falstaff: OLM Nature Escape è “straordinario, empatico, un luogo creativo dove si vuole semplicemente restare” e rappresenta un nuovo, avveniristico, standard nell’ospitalità montana. Un posto dove la sostenibilità è tangibile e soggiornare, oggi, significa già vivere nel futuro.