Estate in Val d’Ega tra escursioni, arrampicate ed esperienze

A pochi chilometri da Bolzano, la Val d’Ega offre già in primavera un assaggio di meraviglia della lunga estate che attende chi sogna vacanze in alta quota a contatto con la natura. I numeri parlano di oltre 500 km di sentieri tracciati e 4 vie ferrate distesi su ampie arie escursionistiche servite da 17 impianti di risalita. I fotogenici panorami garantiti da Catinaccio, Latemar e Sciliar sono il teatro e l’orizzonte di passeggiate nei boschi verdeggianti, di avventurose escursioni o di sgambate su 210 km di itinerari dedicati alla passione per la mountain bike, ma anche di rilassanti pause dalla quotidianità cittadina tra i piatti tipici e i paesaggi di malghe e rifugi.

Porta d’accesso al Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, la Val d’Ega è anche il punto di partenza ideale per un’immersione nell’universo dell’escursionismo tradizionale o in quello che confina con l’esperienza, dove le erbe, la cucina tradizionale e persino il buio rischiarato dalle fiaccole diventano temi che meritano un approfondimento itinerante. Gli altipiani si aprono su prati rigogliosi e diventano il principio di storie in cui ogni passo è una possibilità di scoprire masi tradizionali, valichi pittoreschi e tratti spettacolari. Dalla breve passeggiata alla vera e propria arrampicata, la Val d’Ega ha una proposta all’aria aperta per qualsiasi livello e per ogni gusto, che parla il linguaggio della responsabilità, della sicurezza e della sostenibilità.

Da soli o sotto la guida di una figura esperta, ci si incammina tra le attrazioni naturali delle Dolomiti, lasciandosi stupire dalle erbe e dai fiori romantici, dal bosco di Carezza, da un tramonto che tinge di rosa tenue le rocce del Corno Bianco o dalle stelle che affollano il cielo sopra San Valentino in Campo, nell’Astrovillaggio di Cornedo all’Isarco.

Le arrampicate e le ferrate della Val d’Ega mettono alla prova concentrazione e coordinazione, con sfide alla gravità che liberano la mente e il respiro, dando vita a momenti indimenticabili. Da facile a medio, fino a difficile, dalla via ferrata alla palestra di roccia, fino all’arrampicata alpina, il menu abbraccia il gusto e il livello di chi già si vede in vetta e di chi maneggia un moschettone per la prima volta. I Campanili del Latemar, la Roda di Vaèl, la conca del giardino (‘Gartl’) di Re Laurino e le Torri del Vajolet sono nomi che ogni appassionato della materia conosce e abbina a chiusure di giornata all’insegna dei sapori di un rifugio alpino.

A proposito di arrampicate, la passione per il brivido dell’alta quota e il divertimento formato famiglia si incrociano perfettamente nel Bosco avventura a Obereggen, dove quattro percorsi e 30 stazioni attendono di essere conquistati, passando per altalene, passerelle di legno e tronchi oscillanti. Da albero ad albero, sul percorso sospeso tra le conifere, gli esercizi chiamano in causa la coordinazione e la reazione alle vertigini. La Zipline, uno scivolo su fune con carrucola lungo 90 metri, è il vero highlight che regala un brivido in più.

A tutto ciò, si aggiungono un bike park, due bike trail, due campi da golf, oasi di benessere e un’infinità di modi per scoprire un vero paradiso delle vacanze estive in montagna, approfittando di 5.000 posti letto in 217 strutture ricettive, tra hotel di qualità superiore e piccoli agriturismi a conduzione familiare.

Valido dal 23 maggio all’1 novembre 2026, il Mountain Pass permette infine di utilizzare 17 impianti di risalita nel cuore delle Dolomiti-Patrimonio Mondiale UNESCO sul Catinaccio, Latemar e sullo Sciliar durante 3 giorni (73 euro per adulto o 190 per nuclei familiari formati da 2 adulti e due juniores) o 5 giorni (105 euro per adulto o 268 per nuclei familiari formati da 2 adulti e due juniores) all’interno di 7 dalla prima obliterazione.