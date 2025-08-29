In Val d’Ega vacanze sulla neve a misura di bambino

La Val d’Ega (BZ) è una meta interessante non solo per i puristi dello sci, ma anche per i bambini. I comprensori di Carezza e di Latemar a Obereggen sono nella lista delle destinazioni ideali per trascorrere un soggiorno bianco all’insegna del divertimento e del relax, grazie a strutture che tengono conto delle esigenze specifiche e dei gusti dei piccoli avventori delle nevi, ma anche dei genitori.

Considerata l’area sciistica numero uno per le famiglie in Alto Adige, con attrezzature e impianti di risalita sicuri e a misura di bambino, Carezza presenta un gran numero di piste blu, primo step da affrontare dopo aver appreso i rudimenti nelle scuole di sci, nonché il famoso parco Kinderland Re Laurino. Per chi alle discese e alle pattinate preferisce le avventurose acrobazie, lo snowpark Carezza è un paradiso in cui innamorarsi del freestyle o migliorare lo stile, con i suoi 40 km di piste. Qui non mancano nemmeno alternative alle discipline invernali standard, come il funambolico slittino.

Nell’area sciistica Latemar a Obereggen, a Brunoland i più piccoli trovano nastri trasportatori da 30 e 50 metri, una giostra e onde di neve, oltre a un ricco programma di animazione che offre ulteriore intrattenimento dalle 10:00 alle 16:00, con un venerdì all’insegna della gara della scuola di sci di Obereggen. Chi soggiorna in una struttura dell’ente turistico della Val d’Ega ha diritto all’ingresso gratuito al Kinderland con il “Brunoland Pass”, mentre tutti gli altri possono scegliere tra un abbonamento giornaliero o stagionale. Chi decide di trascorrere le proprie vacanze invernali di famiglia da queste parti ha a disposizione anche lo Yeti Park (da 4 anni in su), la “Schneehaus”, dove testare le proprie capacità motorie per poi sfrecciare sulle piste, e la Foresta dei Draghi, itinerario ad anello di 1,4 km a 1.650 m di altitudine sulle tracce delle creature alate.

Esiste anche una settimana bianca espressamente dedicata ai bambini. Dal 9 al 15 marzo 2026, Week4Kids Carezza propone 7 giorni ricchi di divertimento e avventure, con un corso di sci o snowboard su misura, combinato con un programma variegato. Le mattinate sono dedicate alle tradizionali lezioni di gruppo, il pomeriggio invece attività di ogni tipo con i maestri. Offerto a partire dal prezzo di € 1.130 (Prezzo per 2 adulti + 1 bambino fino a 14 anni), il pacchetto include 7 notti di alloggio, Guest Pass con 7 giorni di skibus gratuito e trasporto pubblico in Alto Adige e 5 giorni di corso di sci o snowboard e programma per bambini presso la Scuola di sci.

Tra il 14 marzo e il 13 aprile 2026, l’area Latemar a Obereggen confeziona dal canto suo Obereggen for families, un’offerta che assicura divertimento tra piste da sci e slittino o funslope e snowpark, corsi per perfezionare la propria preparazione sulla neve e momenti incantevoli nel Brunoland. Proposto a partire dal prezzo di euro € 2.670 (2 adulti + 1 bambino sotto gli 8 anni gratis + 1 bambino sopra gli 8 anni), il pacchetto include 7 notti di soggiorno, Guest Pass con 7 giorni di skibus gratuito e trasporti pubblici in Alto Adige, uno Skipass di 6 giorni Fiemme-Obereggen per oltre 100 km di piste, Skipass gratuito per bambini sotto gli 8 anni e l’ingresso settimanale gratuito al “Brunoland”.