Lotteria speciale per chi va sulle Dolomiti in treno o in pullman

Oltre all’opportunità di contemplare paesaggi meravigliosi, alla possibilità di chiudere gli occhi in caso di stanchezza e risparmiare all’ambiente lo stress dei gas di scarico emessi dalle singole vetture, c’è un altro nuovo vantaggio nella scelta di recarsi in Val d’Ega (BZ) con il treno o con il pullman.

Fino al 2 novembre 2025, chi lascia l’automobile a casa e raggiunge il proprio alloggio muovendosi sulle rotaie o a bordo di un pullman a lunga percorrenza può partecipare al concorso a premi “Prendi il treno e vinci!” In palio, uno dei 10 pacchetti regalo con prodotti locali oppure un buono per due notti in un albergo 4-stelle nel cuore soleggiato del Patrimonio dell’Umanità UNESCO!

La lotteria termina il 2 novembre 2025. I vincitori verranno estratti e contattati nel mese di novembre 2025.

Per poter partecipare al concorso, è necessario registrarsi sul sito web www.valdega.com/lotteria e caricare una copia del biglietto del treno o pullman a lunga percorrenza (jpg, pdf), che attesti con chiarezza il raggiungimento della città di Bolzano nel periodo che va dal 30 aprile al 2 novembre 2025. Inoltre deve essere caricata anche una copia della conferma di prenotazione (jpg, pdf) presso una struttura ricettiva aderente Val d’Ega Turismo Soc.Coop. Tutte le istruzioni sono consultabili all’indirizzo https://eggental.com/it/lp/lotteria-prendi-il-treno-e-vinci/regolamento-lotteria