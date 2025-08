L’aeroporto dell’Umbria vola in alto: a luglio record di pax

Il mese di luglio segna un nuovo importante record assoluto di passeggeri: ben 81.154 rispetto ai

67.733 dello stesso mese dell’anno passato. Una crescita di 14.421 passeggeri è un importante

traguardo che consolida i risultati conseguiti in questo primo semestre 2025.

Se il 2024 si era chiuso all’insegna della sostanziale stabilizzazione del flusso dei passeggeri (si ricorda che i passeggeri nel 2024, rispetto al 2023, erano cresciuti del +2%), nel 2025 l’aeroporto di Perugia è tornato a crescere in modo rilevante. I dati del primo semestre 2025, paragonati con lo stesso periodo del 2024, mostrano un record impressionante di passeggeri con una crescita pari al 22,2% rispetto allo stesso periodo. Si ricorda che la crescita media in Italia è pari al 6,2%. Si tratta del risultato tra i migliori nel panorama nazionale degli aeroporti e tra i primi 5 in Europa e tutto ciò conforta sul fatto che l’aeroporto di Perugia va assumendo una sua centralità nell’ambito dell’Italia mediana.

Nel 2024, la differenza dei passeggeri tra l’aeroporto di Ancona e quello di Perugia era pari al +12% ma, al 30 giugno 2025, questa differenza si è azzerata e lo scalo Umbro ha superato quello di Ancona. Il protagonismo quindi dell’aeroporto dell’Umbria si conferma e riafferma in questa Italia mediana. Al fine di rispondere alla sollecitazione di questa crescita dei passeggeri, a ottobre si darà seguito ai lavori di ristrutturazione, di ampliamento e di riqualificazione con una dotazione di 5.1 milioni di euro per modernizzare alcune aree aeroportuali e conseguentemente migliorare i servizi offerti alla clientela. Sappiamo oramai che l’aeroporto di Perugia è diventato patrimonio di tutti gli umbri e riteniamo che il recente incontro con i vertici apicali del management di Ryanair costituisca l’ennesima riprova di questo interesse che la compagnia aerea ha verso il nostro aeroporto.