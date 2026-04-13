Assisi celebra la natura con la Festa di Papaveri e Lavanda

Con l’arrivo della primavera e dell’estate, il parco de Il Lavandeto di Assisi torna ad accogliere visitatori e gruppi organizzati con due appuntamenti ormai consolidati nel panorama delle esperienze naturalistiche umbre: la Festa dei Papaveri e della Primavera e la 17ª edizione della Festa della Lavanda.

Il primo evento si svolgerà tra fine aprile e metà maggio 2026, con aperture previste 25 e 26 aprile, 1-2-3 maggio e 9-10 maggio, mentre la Festa della Lavanda è in programma 13-14, 20-21 e 27-28 giugno, oltre al 4-5 luglio. Entrambe le manifestazioni sono visitabili anche durante la settimana su prenotazione, con particolare attenzione ai gruppi.

Durante la Festa della Lavanda i visitatori potranno passeggiare tra i campi in piena fioritura con vista panoramica su Assisi e scoprire una collezione di oltre 50 varietà di lavanda. Il percorso include diversi spazi tematici del parco, tra cui il giardino delle lavande multicolori, il giardino delle erbacee perenni, quello dedicato alle piante aromatiche e alle salvie ornamentali, oltre a due laghetti ornamentali con ninfee e piante acquatiche. In programma anche la dimostrazione di distillazione dell’olio essenziale di lavanda con un piccolo alambicco.

La visita guidata dura circa 40 minuti e consente poi di restare liberamente nel parco fino all’orario di chiusura. Il costo di partecipazione è di 6 euro a persona, comprensivo di ingresso e visita guidata, con parcheggio autobus gratuito e accesso gratuito per guide e autisti.

Per i gruppi è inoltre possibile arricchire l’esperienza con degustazioni, pranzi o cene su prenotazione, gelato alla lavanda e attività tematiche come yoga, raccolta dei fiori o esperienze sensoriali. Nei sabati della Festa della Lavanda sono previste anche serate picnic con musica dal vivo, sempre su prenotazione, con possibilità di consumare i pasti ai tavoli dell’orangerie o tra i filari.

Durante entrambe le manifestazioni sarà attiva anche un’area vendita dedicata a piante ornamentali, lavande fresche e secche, oli essenziali, cosmetici e prodotti artigianali profumati.

La Festa dei Papaveri e della Primavera, che precede la fioritura della lavanda, propone la stessa formula di visita guidata e accesso al parco, ma senza picnic serali. L’evento rappresenta un’opportunità particolarmente indicata per i gruppi in viaggio in Umbria tra aprile e maggio, offrendo un’esperienza immersiva tra natura, colori e paesaggi della campagna assisana.

L’iniziativa si conferma così come una proposta attrattiva da inserire negli itinerari turistici primaverili ed estivi dedicati a gruppi e tour organizzati, valorizzando il patrimonio naturalistico del territorio di Assisi.