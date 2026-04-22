Assisi lancia ‘Sìamo Francesco’, nuova campagna di promozione

Si intitola ‘Sìamo Francesco’ la nuova campagna di promozione turistica della città di Assisi per la primavera-estate 2026, pensata in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Un anniversario, quello del “transito”, che diventa l’occasione per raccontare in modo più profondo l’esperienza del soggiorno e della partecipazione agli eventi estivi.

Al centro della campagna il valore del luogo : essere ad Assisi non è solo partecipare, ma vivere un’esperienza fondata su consapevolezza e reciprocità, tra natura, arte, cultura e musica. Un legame che trasforma il viaggio in una vera e propria ‘maniera di essere’.

“Sìamo Francesco” gioca sul doppio significato del ‘Sì’, già elemento distintivo della comunicazione cittadina, e sull’identificazione con la figura del Santo, inteso prima di tutto come uomo. Chi vive Assisi, sottolinea il progetto, ne diventa interprete e portavoce, assimilando in modo naturale il pensiero francescano. Una visione, quella di Francesco, richiamata anche da Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, dove viene evidenziata la straordinaria attualità dei suoi principi, anticipatori dell’ecologia moderna e integrale. La campagna si sviluppa attorno a quattro temi – arte, musica e spettacoli, natura e cammini – ed è diffusa su più canali, tra web, social e affissioni in grandi città e stazioni italiane. Il progetto rientra in “Vivi Assisi”, promosso dal Comune con il sostegno del ministero del Turismo.