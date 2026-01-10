Assisi tra 52 proposte di turismo alternativo del NY Times

Assisi, con gli 800 anni di San Francesco, entra nelle 52 proposte di turismo alternativo che il New York Times propone ogni anno ai suoi lettori. La carrellata – una meta per ogni settimana dell’anno – include quest’anno anche una riserva di tigri in India e un festival in agosto per l’eclissi totale di sole in Islanda. Per l’Italia ci sono anche Cervinia-Breuil per il turismo glamour sugli sci e Genova per i palazzi, il lungomare e il pesto.

Riguardo ad Assisi viene ricordato che nell’800° anniversario dalla morte del Poverello, la città sito Unesco dal 2000 ospiterà un intero anno di iniziative: il momento culminante sarà dal 22 febbraio al 22 marzo, quando le spoglie di San Francesco verranno esposte al pubblico per la prima volta.

Dal 6 al 9 maggio tornerà invece il Calendimaggio, la festa storica che rievoca le rivalità medievali tra i due rioni di Assisi, attraverso musica, teatro, cortei e altre manifestazioni.