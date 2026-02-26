Il Grand hotel Royal e golf di Courmayeur non è in vendita
26 Febbraio 2026, 12:00
Courmayeur (Aosta)
Non è in vendita il Grand hotel Royal e golf di Courmayeur, uno dei più prestigiosi della Valle d’Aosta e dell’intero arco alpino. Lo sottolinea la proprietà della struttura in riferimento ad un annuncio apparso nei giorni scorsi su un sito specializzato in vendite immobiliari.
Secondo tale annuncio il prezzo di vendita è di 42 milioni di euro. La struttura ha una superficie di circa 6.000 metri quadrati ed è dotata di oltre 85 camere, oltre a vari servizi alberghieri.
