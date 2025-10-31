Ad agosto boom di turisti per Aosta, Cervinia e Courmayeur

Considerando le presenze turistiche nei singoli comprensori valdostani, nell’agosto scorso gli incrementi percentuali maggiori rispetto allo stesso mese del 2024 si registrano per Aosta e dintorni (+20,98 per cento di italiani e +30,67 di stranieri), l’area del Monte Bianco (+4,12 e +24,87), quella del Cervino (+4,08 e +56,86), la Valle del Lys – Gressoney (+21,46 e +9,87). Oscillazioni inferiori si osservano nel resto della regione: Gran Paradiso (+0,03 per cento di italiani e +0,13 di stranieri), Gran San Bernardo e Valpelline (-5,97 e +5,56), Val d’Ayas – Champoluc (-6,85 e +14,11), valle centrale – Mont Avic (+3,89 e +4,41).

I numeri emergono dai dati diffusi dall’assessorato regionale al Turismo. Guardando alle principali provenienze dall’Italia, il solo calo di presenze si registra per il Piemonte (105 mila 262; -4,03 per cento). Crescono invece quelle da Lombardia (213 mila 480, +5,79), Liguria (72 mila 41, +0,46), Emilia Romagna (50 mila 512, +14,15), Lazio (49 mila 988, +16,61), Toscana (39 mila 490, +14,91) e Veneto (23 mila 204, +12,26). Prendendo in esame le provenienze dall’estero, sono tutte in aumento quelle analizzate dall’assessorato al Turismo: dalla Francia (62 mila 221 presenze, +16,70 per cento) alla Svizzera e al Liechtenstein (16 mila 756 , +10,11), passando per Germania (20 mila 714, +16,57), Paesi Bassi (29 mila 165, +21,44), Stati Uniti (16 mila 304, +22,68), Spagna (16 mila 172, +9,94), Regno Unito (11 mila 999, +18,54) e Belgio (11 mila 922, +19,18).

Spicca, per incremento percentuale, il dato della Russia: +66,81 per cento di presenze, pari a un totale di 764 presenze (erano 1.651 nell’agosto 2019, prima quindi della pandemia di Covid-19 e della guerra in Ucraina).