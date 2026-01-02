Da Livigno a Bressanone, le mete top per un weekend in montagna

Con un turismo sciistico che quest’anno punta a 93 milioni di presenze e un incremento del 29% di turisti stranieri, le località di montagna italiane si prevedono affollatissime. Ma quali sono i luoghi ideali per chi desidera un weekend in montagna lontano dal caos delle piste?

Per rispondere a questa domanda, Fresha, piattaforma leader di servizi wellness e beauty, ha analizzato oltre 30 località di montagna in Italia, valutandole secondo criteri chiave, quali numero di hotel con spa, hotel per soli adulti, popolarità su Instagram (hashtag e engagement) e qualità dell’aria (PM2.5) e numero di sentieri per passeggiate. Ogni località ha ricevuto un punteggio totale combinando questi indicatori per determinare le destinazioni più adatte a un weekend romantico.

Le 10 migliori località italiane per un weekend in montagna

Indice Nome della località Numero di hotel con spa per città Numero di hotel solo per adulti Hashtag su Instagram Qualità dell’aria (PM2,5) Numero di sentieri pedonali Punteggio totale 1 Livigno 24 1 813.000 4,5 214.000 5,47 2 Merano 8 5 473.000 10,3 584.000 4,92 3 Corvara in Badia 192 16 43.000 10,1 276.000 4,68 4 Badia 192 16 108.000 10,1 204.000 4,60 5 Rocca di Papa 0 130 39.200 10,1 141.000 4,28 6 San Giovanni di Fassa 223 18 1.638 13,0 156.000 4,07 7 Bormio 17 0 413.000 9,8 261.000 3,87 8 Courmayeur 10 0 458.000 8,9 181.000 3,80 9 Brunico 11 0 115.000 10,1 422.000 3,61 10 Bressanone 16 4 134.000 10,1 370.000 3,59

Livigno conquista il primo posto grazie a una combinazione equilibrata di indicatori: 24 hotel con spa, uno dei valori più alti tra tutte le località analizzate, oltre 813.000 hashtag su Instagram, che la rendono estremamente popolare tra le coppie in cerca di panorami da condividere. Con 214 sentieri e un’ottima qualità dell’aria (PM2.5 a 4.5), Livigno offre sia relax che attività all’aperto, ottenendo così il punteggio totale più elevato (5.47).

Merano si posiziona seconda, particolarmente apprezzata per i 5 hotel adult-only, che rappresentano un plus per le coppie che cercano tranquillità. La città conta 8 hotel con spa, e si distingue per la qualità dell’aria (PM2.5 a 10.3) e un primato assoluto nei 584 sentieri disponibili, il numero più alto dell’intera top 10. Con oltre 473.000 hashtag, Merano è molto presente sui social e totalizza un ottimo 4.92.

Corvara e Badia conquistano rispettivamente terzo e quarto posto, entrambe con numeri impressionanti: 192 hotel con spa e 16 adult-only per ciascuna. Sono tra le località con la migliore qualità dell’aria (PM2.5 a 10.1) e dispongono di 276 e 204 sentieri. Corvara ha meno popolarità social (43.000 hashtag) rispetto a Badia (108.000), ma entrambe mantengono punteggi alti grazie alla forte offerta wellness e al contesto naturale.

Un dato sorprendente è il quinto posto di Rocca di Papa, che pur non avendo hotel con spa (0), vanta il numero più alto di hotel adult-only (130) di tutta la classifica. Con 141 sentieri e una buona aria (PM2.5 a 10.1), risulta una meta ideale per coppie che cercano pace e natura vicino alla Capitale.

Al sesto posto, San Giovanni di Fassa primeggia per numero di hotel con spa (223, il valore più alto di tutta la top 10) e 18 adult-only, con un punteggio complessivo di 4.07. La località offre 156 sentieri, anche se ha un profilo social più basso (1.638 hashtag).

Che si tratti di una fuga romantica tra le Dolomiti, una pausa rigenerante in Valtellina o un weekend tranquillo alle porte di Roma, questi dati mostrano che l’Italia offre moltissime opzioni per un soggiorno benessere di coppia.

Per maggiori informazioni sui dati: https://www.fresha.com/