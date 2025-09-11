Nubifragio a Bibione, solidarietà da Federalberghi
11 Settembre 2025, 10:20
Il presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon a nome di tutta l’associazione manifesta grande solidarietà e vicinanza verso tutte le imprese ricettive, commerciali e ai colleghi di Bibione, duramente colpiti nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2025 da un violento nubifragio.
Pur sapendo che la situazione è sotto controllo e sono ormai in fase di ripristino tutti i servizi a garanzia delle attività ricettive e non solo grazie alla macchina dei soccorsi che si è attivata con grande tempestività, rimane un fatto che ancora una volta una delle località di punta del turismo regionale è stato messo alla prova.
Federalberghi Veneto ringrazia sentitamente il lavoro instancabile dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, della Polizia Locale e di tutti coloro che si stanno adoperando senza sosta per ripristinare le condizioni di sicurezza e vivibilità nella località.
Un ringraziamento particolare va alla Regione del Veneto e al Governatore Luca Zaia, che con grande prontezza hanno dichiarato lo stato di emergenza regionale, dando subito un segnale concreto di attenzione al territorio e alle sue comunità.
«A nome di tutta la nostra federazione – dichiara il presidente Massimiliano Schiavon – siamo vicini a chi ora sta affrontando una crisi eccezionale. Ringraziamo la Regione del Veneto per la rapidità con cui ha affrontato la situazione e siamo certi che anche nei prossimi giorni non farà mancare il proprio supporto a Bibione, patrimonio turistico strategico per l’intera regione.»
Federalberghi Veneto assicura la massima collaborazione con le istituzioni regionali e locali affinché, attraverso interventi mirati e tempestivi, sia possibile non solo ripristinare le condizioni pre-evento, ma anche individuare misure di sostegno economico per le aziende colpite e rafforzare le azioni di prevenzione e resilienza del territorio.