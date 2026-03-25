‘My Spiritus Retreat’ al Capovaticano Resort Thalasso Spa

Dal 1° al 3 maggio Capovaticano Resort Thalasso Spa ospiterà My Spiritus Retreat, un’esperienza immersiva dedicata al benessere, alla consapevolezza e alla riconnessione con sé stessi.

Per tre giorni, il resort affacciato sul mare della Costa degli Dei diventerà il luogo ideale per rallentare e ritrovare equilibrio, grazie a un percorso che unisce natura, corpo e spirito. Il ritmo delle onde, la luce del sole e il silenzio del paesaggio mediterraneo accompagneranno gli ospiti in un viaggio di rigenerazione.

My Spiritus Retreat è per chi desidera vivere un’esperienza di qualità che unisca benessere, introspezione e natura. In questo contesto unico, il Capovaticano Resort Thalasso Spa diventa custode di un viaggio simbolico, dove ogni elemento contribuisce a creare uno spazio di crescita personale.

Il retreat è pensato per chi desidera prendersi una pausa dalla routine e vivere un’esperienza autentica, in cui pratiche di benessere, momenti di introspezione e contatto con la natura si fondono in un unico percorso. Il programma prevede meditazioni guidate mattutine e serali, sessioni di yoga e pilates, incontri serali dedicati all’astrologia e momenti di silenzio e riflessione personale.

Le giornate iniziano con Spiritus, una meditazione guidata in giardino: un momento di quiete e centratura in cui il respiro diventa strumento di ascolto profondo. Durante la mattinata si entra poi in una fase più dinamica con una sessione completa di respirazione tridimensionale e pilates, pensata per attivare il corpo, migliorare la consapevolezza del movimento e favorire l’equilibrio.

Tra i momenti più significativi, lo Yoga degli Elementi, una pratica fluida e meditativa che invita a connettersi con la natura e con le proprie radici interiori. Il movimento segue il ritmo del respiro e degli elementi naturali, favorendo radicamento e apertura.

A completare il percorso, gli incontri serali di astrologia, in cui si esplora il dialogo tra astrologia, mito e contemporaneità, offrendo spunti di riflessione sul legame tra simboli archetipici e vita quotidiana.

Durante il soggiorno, gli ospiti potranno accedere all’esclusiva spa del Capovaticano Resort Thalasso Spa, dove acqua, vapore e trattamenti completano il percorso di rigenerazione.

Anche l’esperienza culinaria segue la filosofia del benessere: lunch leggeri e bilanciati valorizzano i sapori mediterranei con ingredienti freschi e stagionali.

Al tramonto, il beach club del resort diventa il luogo ideale per un aperitivo sul mare, tra cocktail d’autore, musica soft e panorami suggestivi sulla costa calabrese.