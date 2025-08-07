Pronto Estate lancia ‘Tropea Planner’ per l’estate 2025

Come ogni estate i prodotti del brand ‘Pronto Estate’ contribuiscono alla crescita del comprensorio ‘Costa degli Dei’ con itinerari per diversi luoghi della Calabria e da qualche anno anche della ‘Costa Viola’ con

focus Reggio Calabria. Il contenitore di informazioni offerto, digitale e cartaceo, dà al turista non solo le notizie informative in sé ma vuole trasmettere l’idea che a monte c’è una idea di aggregazione turistica, un insieme organizzato di attori, una destinazione turistica matura che sa ciò che ha, sa cosa può dare e come offrirlo. Nell’estate 2025 nasce anche la nuova linea editoriale PLANNER by Pronto Estate. Ad inaugurarla il ‘Tropea Planner 2025’ (in 3 lingue: italiano, tedesco e inglese – 10.000 copie stampate su carta certificata FSC ecosostenibile – € 1 prezzo al pubblico); il nuovo prodotto editoriale cartaceo e digitale che aiuterà da qui ai prossimi anni il turista a pianificare al meglio la propria vacanza nella sola Tropea.

Informazioni pratiche e veloci sulla sua storia, gli eventi, i personaggi e poi i luoghi da vedere, le chiese, le spiagge, le experience, le escursioni fuori Tropea, lo shopping e ancora le mappe e le utilissime top 10. Un prodotto ideale per tutti gli operatori turistici – soprattutto i titolari di B&B e residence – e commerciali della zona per farsi conoscere ma anche semplicemente da utilizzare come regalo ai propri clienti, specie quelli stranieri che giungono in loco spesso senza alcun tipo di informazione. L’idea è quella di allungare la serie PLANNER in altre specifiche località come Pizzo, Reggio, Stromboli, raccogliendo in ognuna le singole specificità turistiche, culturali e imprenditoriali.

‘Pronto Estate’ Costa degli Dei + itinerari per diversi luoghi della Calabria (17.000 copie), mantiene le 120 pagine, le 5 lingue (l’italiano, l’inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo), il costo (1 euro) e buona parte delle sue rubriche. Confermate le sezioni informative principali: dalle mappe sempre aggiornate e presentate con una veste grafica elegante e di facile comprensione, alle sezioni dedicate alle 10 cose che il turista deve fare assolutamente (la top 10 aperitivi e poi i migliori piatti da assaggiare, gli sport da praticare, i souvenir da acquistare e le attività per famiglie e bambini). E ancora escursioni, aziende, spiagge, luoghi e informazioni utili. Anche per il 2025, nella sezione ‘Experiences’ sono descritte le attività

dove il semplice fare qualcosa vuole trasformarsi in una esperienza di vita che deve entrare dentro come un ricordo perenne.

Dopo il successo della prima edizione del 2024, invece, ‘Pronto Estate’ Costa Viola con focus sulla città metropolitana di Reggio Calabria (10.000 copie) mantiene le 80 pagine, le 3 lingue (l’italiano, l’inglese e il tedesco), il costo (1 euro) e buona parte delle sue rubriche. Anche qui sono state confermate le mappe 3D, le varie top10, i posti da visitare, le escursioni, il food, le spiagge, la sezione “Experiences”.

Pronto Estate è anche un portale web, che richiama il nome della guida cartacea ed è realizzato con una struttura html5 che lo rende mobile e responsive (cioè si adatta a tutti i dispositivi). Un portale dinamico, dunque, che consente di pianificare una vacanza a 360° e di tuffarsi fin nelle profondità del territorio calabrese, per conoscerlo in ogni suo angolo paradisiaco. Il portale web, raggiungibile all’indirizzo www.prontoestate.it , può essere considerato un’evoluzione della guida turistica cartacea con l’esclusiva opportunità di contattare le strutture e attività partner e richiedere le offerte con un coupon targato Pronto Estate.