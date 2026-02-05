Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, Puglisi è la nuova GM

Il gruppo Pellicano Hotels Group è lieto di annunciare la nomina di Antonella Puglisi a General Manager del Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, segnando un nuovo capitolo per l’iconica struttura di Ischia, apprezzata per la sua bellezza naturale, il suo patrimonio culturale e la sua forte identità territoriale.

“Siamo lieti di accogliere Antonella nella famiglia Pellicano Hotels – ha detto Marie-Louise Sciò, CEO e Direttore Creativo del gruppo Pellicano Hotels- La sua esperienza internazionale, il suo rigore operativo e la sua sensibilità verso l’identità dei luoghi si allineano perfettamente allo spirito del Mezzatorre — una destinazione in cui natura, patrimonio e autentica ospitalità si fondono in un modo inconfondibilmente italiano”.

“È un onore entrare a far parte di Pellicano Hotels e del Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, una proprietà dal forte carattere e con una storia straordinaria. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il team per arricchire l’esperienza degli ospiti, continuando a celebrare l’autenticità, l’eleganza e la bellezza

naturale che definiscono Mezzatorre e Ischia”, ha aggiunto Antonella Puglisi.

Con oltre un decennio di esperienza nell’ospitalità di lusso, Antonella Puglisi porta al Mezzatorre Hotel & Thermal Spa una prospettiva internazionale distintiva e una profonda competenza operativa. Il suo percorso professionale è stato segnato da ruoli di leadership in alcune delle destinazioni più remote e fragili al mondo, tra cui il Tavanipupu Private Island Resort nelle Isole Salomone e il Song Saa Private Island in Cambogia. In seguito, ha accettato la sfida di trasferirsi in Canada, a Tofino, come General Manager nel Clayoquot Wilderness Lodge, un resort eco-safari dove ha coordinato sia la parte operativa che finanziaria, di questa struttura immersa nella natura e unica nel suo genere.

Nel 2020 è tornata in Italia per prendere parte al progetto di ospitalità della Conte Tasca d’Almerita, storica azienda vinicola siciliana, assumendo il ruolo di General Manager del Capofaro Locanda & Malvasia a Salina, nelle Isole Eolie, e contemporaneamente ricoprendo quello di Director of Hospitality per le altre tenute del gruppo. Un percorso che le ha permesso di affinare una visione dell’ospitalità autentica e profondamente legata al territorio, dove ogni esperienza nasce dal carattere, dalla cultura e dall’anima del luogo.

Puglisi ha iniziato la sua carriera professionale in Ernst & Young Consulting (in seguito Capgemini Consulting), dove ha maturato una solida competenza manageriale attraverso progetti di consulenza internazionale. Un bagaglio di capacità che ha poi trasferito nel mondo dell’ospitalità, con un’attenzione particolare alla leadership dei team e alla creazione di proposte memorabili per gli ospiti.