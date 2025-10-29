Carlo Cracco nei panni di Messisbugo svela il menù rinascimentale

Svelato finalmente il menu de ‘La Cena di Gala degli Este, il Gran Banchetto Rinascimentale’ che si terrà il 30 ottobre 2025 a Ferrara, dove Carlo Cracco interpreterà il leggendario Cristoforo da Messisbugo.

Si inizia con la Sella di Coniglio farcita, arancia e uvetta, si prosegue con il Pasticcio d’onore, per poi arrivare al Luccio in crosta alla cannella e concludere con la Torta di riso, seguita da caffè e piccola pasticceria preparata dallo chef.

“Quando mi hanno proposto di vestire i panni di Messisbugo, la prima cosa che ho fatto è stata aprire i suoi ‘Banchetti’ del 1549. – racconta Cracco – E lì ho capito che non dovevo semplicemente cucinare piatti antichi, ma raccontare un’epoca attraverso i sapori che l’hanno definita”.

La scelta del coniglio con arancia e uvetta non è casuale: è l’incontro perfetto tra il territorio ferrarese e quelle spezie orientali che nel Rinascimento rappresentavano lusso e raffinatezza. L’agrodolce, quell’equilibrio tra dolce e acido che oggi ci sembra esotico, era invece la firma della grande cucina rinascimentale.

Il Pasticcio d’onore è il cuore pulsante del banchetto. Nel Cinquecento, i pasticci erano architetture commestibili, torri di pasta che racchiudevano tesori: carni, interiora, spezie preziose: “qui c’è tutto il senso dello spettacolo che Messisbugo cercava. – interpreta Cracco – Non mangi solo un piatto, assisti a una rivelazione quando lo apri”.

Il luccio in crosta alla cannella è un omaggio al territorio: il Po e i suoi affluenti erano la dispensa della corte. Ma è l’uso della cannella a fare la differenza. “Nel Rinascimento la cannella non era relegata ai dolci come oggi. – ci insegna lo chef – Era una spezia che esaltava il pesce, creava ponti di sapore inaspettati”.

E infine la Torta di riso, dolce e insieme complessa, che chiude il banchetto con la stessa filosofia dell’inizio: ingredienti semplici del territorio – il riso delle valli ferraresi – trasformati in qualcosa di prezioso.

“Ho scelto questo menu perché ogni piatto – conclude Cracco – è un dialogo tra passato e presente, tra il territorio e il mondo, tra la semplicità degli ingredienti e la complessità della loro trasformazione. Messisbugo faceva esattamente questo: prendeva ciò che la terra di Ferrara offriva e lo trasformava in arte”.