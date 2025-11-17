Plafond da 100 milioni per alberghi di Veneto e FVG

Un plafond da 100 milioni di euro a disposizione delle imprese alberghiere del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. A Mestre, infatti, è stata firmata un’intesa tra le associazioni albergatori delle due regioni e l’intervento di Fidimpresa Friulveneto.

Le imprese associate a Federalberghi Veneto e Friuli Venezia Giulia potranno accedere a finanziamenti a breve e medio termine per far fronte ai fabbisogni stagionali o per sostenere investimenti in strutture, impianti e attrezzature.

Le linee di credito possono andare da 12 mesi, per coprire esigenze di liquidità legate alla stagionalità, fino a 36 per interventi di ristrutturazione, ampliamento o acquisto di beni strumentali, con condizioni economiche agevolate e garanzia fino all’80% da parte di Fidimpresa Friulveneto, frutto della fusione tra Fidi Impresa & Turismo Veneto e Confidi Friuli avvenuta a inizio anno, che ha dato vita al settimo Confidi italiano per dimensioni.