Anime migranti: la notte di Halloween fra i monti della Carnia

Una processione di anime che dalle loro tombe si incamminano lentamente verso la chiesa, i davanzali del paese trasformati in piccoli ripiani dove sistemare le offerte, un’atmosfera mistica perfetta. Questo, nella tradizione carnica è lo scenario della notte del 31 ottobre (La Not dalis Muars) che anche quest’anno viene riproposta, e reinterpretata, fra i monti della Carnia a Paluzza, presso l’antica Torre Moscarda.

L’origine di questa tradizione è antichissima e risale alle celebrazioni per il Capodanno celtico, quando per una notte cadevano le barriere fra il mondo dei vivi e quello dei morti, che tornavano nei luoghi dove avevano vissuto. E così Halloween in versione carnica si festeggia il 31 ottobre a partire dalle 18.30 con un rituale che celebra il ritorno delle anime migranti e si sviluppa in notturna, lungo una passeggiata guidata illuminata dalla luce di piccole lanterne, immersi nel silenzio della natura. Un’esperienza intensa, ricca di emozioni, misteriosa ma attuale. Al termine del percorso, una degustazione finale a base di cjarsòns (ravioli tipici della Carnia) e vino, elementi che, insieme a un piccolo vaso con olio e stoppini galleggianti accesi, rappresentavano proprio le offerte lasciate sui davanzali dagli abitanti del luogo, come simbolo di luce e nutrimento per i defunti.

‘Anime migranti: la notte di Halloween’ è una delle Experience organizzate da Visit Zoncolan. Per conoscerne i dettagli e prenotare: www.visitzoncolan.com/attivita-ed-esperienze