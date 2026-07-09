Anas-FVG Strade, intesa per integrazione della rete viaria

L’efficientamento dei collegamenti terrestri, l’ottimizzazione della viabilità e la digitalizzazione dei flussi informativi sulla rete viaria stradale rappresentano asset fondamentali per migliorare l’accessibilità dei territori e agevolare la mobilità legata ai flussi turistici e commerciali. Anas (Gruppo FS Italiane) e Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. hanno sottoscritto un Protocollo di collaborazione istituzionale triennale finalizzato a coordinare in modo integrato la rete stradale nazionale e quella regionale. L’accordo, siglato nell’ambito del partenariato pubblico-pubblico, mira a innalzare i livelli di sicurezza della circolazione e la qualità dei servizi agli utenti attraverso la condivisione delle competenze e delle piattaforme tecnologiche.

I quattro pilastri operativi dell’intesa prevedono:

Integrazione digitale: Condivisione in tempo reale delle informazioni sul traffico e interoperabilità dei dati sui flussi veicolari;

Gestione cantieri: Allineamento di piani e programmi operativi per la pianificazione delle manutenzioni;

Formazione: Sviluppo di percorsi di aggiornamento congiunti per il personale tecnico delle due società;

Semplificazione burocratica: Coordinamento delle procedure autorizzative, con particolare attenzione all’armonizzazione dei flussi legati ai trasporti eccezionali.

“Con Friuli Venezia Giulia Strade mettiamo a sistema le competenze di due gestori che operano sullo stesso territorio. Lavorare con regole e informazioni condivise significa programmare meglio i cantieri, ridurre i disagi per chi viaggia e rispondere con tempestività alle emergenze”. Una visione condivisa da Simone Bortolotti, Presidente di Friuli Venezia Giulia Strade: “Questo Protocollo consolida il rapporto tra le parti e valorizza le competenze presenti sui territori. L’obiettivo comune è integrare i sistemi di gestione della viabilità e migliorare la qualità delle infrastrutture e dei servizi per cittadini e imprese”, ha commenttao Claudio Andrea Gemme, AD di Anas.