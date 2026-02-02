In Carnia inverno slow tra ciaspolate, land art e laboratori creativi

Il comprensorio dello Zoncolan sulle Alpi Carniche si trasforma in un palcoscenico unico dove la neve non rappresenta solo un richiamo irresistibile per gli sportivi, ma diventa anche la scenografia ideale per chi desidera vivere esperienze slow, immerse in atmosfere candide e avvolte da silenzi ovattati. Qui, ogni passo è un invito a rallentare, ad assaporare la quiete e a lasciarsi sorprendere dalla bellezza autentica del paesaggio. Il fondovalle, con i suoi sentieri che si snodano tra boschi e scorci panoramici, offre l’opportunità perfetta a chi è alla ricerca di una connessione profonda con la natura e con l’anima genuina di queste terre.

In questo scenario, il calendario di Visit Zoncolan di febbraio si distingue per la ricchezza di proposte pensate per coinvolgere adulti e bambini. Le attività, pensate per stimolare lo spirito d’avventura e la voglia di scoperta, spaziano da escursioni e ciaspolate a iniziative che invitano a scoprire la cultura e le tradizioni locali, offrendo esperienze indimenticabili a chiunque scelga di esplorare questi luoghi.

Ciaspolate sotto le stelle e trekking

Per chi ama l’andamento lento sono organizzate ciaspolate in quota sullo Zoncolan, che si snodano in cresta alla scoperta non solo di paesaggi incantevoli, ma anche dei segreti della neve raccontati dalle guide.

Regalano poi emozioni uniche le Ciaspolate sotto le stelle, immersi nella magia del bosco: l’itinerario si snoda lungo dolci sentieri, con le vette che fanno da cornice al cammino fino alla Malga di Val di Collina, adagiata su un balcone panoramico, da cui si coglie tutta la suggestiva atmosfera invernale della Carnia. Alla portata di tutti sono i Trekking invernali, passeggiate a piedi con guida lungo sentieri del fondovalle.

Alla scoperta delle erbe invernali e di magiche opere di land art

Nonostante la natura paia addormentata, l’inverno è anche stagione di passeggiate in fondovalle per imparare a riconoscere e utilizzare la flora invernale, in particolare fiori, foglie, frutti, radici, cortecce, preziose resine, con preziosi suggerimenti su come impiegarli in cucina o in tazza (in programma il 7 e il 21 febbraio). Coinvolgenti sono poi le facili Passeggiate nel bosco tra natura e creatività, che stimolano i sensi e aiutano a connettersi con la natura: nel silenzio e nella bellezza del paesaggio montano, ci si incammina lungo un percorso punteggiato da sorprendenti opere di land art, realizzate con materiali naturali e perfettamente integrate nell’ambiente (ogni venerdì, sabato e domenica).

Attività per la famiglia

Non mancano le attività dedicate alle famiglie, ad iniziare dalle avventurose (ma semplicissime e alla portata di tutti, grandi e piccoli) e divertenti Passeggiate notturne nel bosco con le lanterne che si concludono con golose degustazioni di prodotti locali in una location suggestiva e misteriosa: un’avventura perfetta per tutta la famiglia che porta a esplorare la bellezza nascosta della foresta di notte, sotto il manto stellato e alla sola luce delle lanterne a petrolio (tutti venerdì, sabato e domenica, dalle 17,30). E poi le visite in stalla per familiarizzare con gli animali e la vita rurale, degustare il formaggio e anche con la possibilità di provare a mungere le mucche (sabato e domenica mattina, dalle 9,45) e l’emozionante Experience di avvicinamento al cavallo per grandi e piccoli, dalla cura del cavallo e la sua sellatura in scuderia, alla passeggiata in sella, che si conclude con pranzo tipico all’Agriturismo Randis di Piano d’Arta (sabato e domenica mattina, dalle 10.30).

Per i più piccoli, i Laboratori sulla neve sono pensati per far vivere ai bambini la stagione invernale in modo attivo e coinvolgente, tra giochi di gruppo e costruzione di pupazzi di neve. Il 17 febbraio si terrà il Laboratorio di Carnevale, un’esperienza creativa nella natura che stimola fantasia e manualità: i bambini esploreranno il bosco raccogliendo materiali naturali per realizzare una maschera unica, decorata con foglie, pigne, rami e colori. Un’attività educativa e divertente che unisce gioco, creatività e scoperta dell’ambiente naturale.

Passeggiate in fondovalle fra storia e tradizioni

Per chi ama storia e tradizioni, emozionante è la visita alla Casa delle 100 finestre di Mione a Ovaro, imponente palazzo storico che affascina per la sua architettura unica e le storie che racconta. Oppure piacevoli sono le Passeggiate alla scoperta dei vecchi borghi e mestieri di Paluzza tra storie, aneddoti, tradizioni e ricette di Carnia (con tappa all’antica Segheria Veneziana), quelle al Zardin dai Siors (ombroso bosco di faggi e abeti con vista su Paluzza) con sorpresa gastronomica finale, o quelle alla scoperta di Cercivento con le sue dimore signorili del XVIII secolo, accompagnata da degustazione di prodotti locali.

Le Experience sono prenotabili direttamente su www.visitzoncolan.com/experience – Sempre sul sito, si trovano tutti i dettagli relativi a ogni escursione. Disponibilità di attrezzatura a noleggio. Su richiesta, inoltre, è sempre possibile organizzare esperienze su misura o fissare date extra calendario.